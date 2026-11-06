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Голова НБУ зустрівся з послами G7 на тлі заяв про політичний тиск

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read1 хв
108
Голова НБУ зустрівся з послами G7 на тлі заяв про політичний тиск
Андрій Пишний, Катаріна Матернова. Джерело: Facebook / Андрій Пишний, mfa.lviv.ua

Голова представництва Європейського Союзу (ЄС) в Україні Катаріна Матернова на заході "Beyond the Headlines. Оцінка прогресу України як країни-кандидата на вступ до ЄС" заявила що незалежність Національного банку є ключовим елементом суверенітету України та важлива для фінансової стабільності

"Для звільнення голови НБУ є чіткі, визначені законом підстави, в Євросоюзі сподіваються, що їх будуть дотримуватися", – зазначила вона. Матернова підтвердила журналістам "РБК-Україна", що на тлі заяв голови НБУ Андрія Пишного про політичний тиск та спроби його змістити з посади, відбулася зустріч послів Великої сімки в Україні з ним для обговорення цього питання.

 "Я вважаю, що незалежність Національного банку є одним із ключових елементів не лише монетарного суверенітету України, а й суверенітету як такого. Так само, як і багато інших незалежних інституцій. Незалежність Національного банку є надзвичайно важливою насамперед для фінансової стабільності", – заявила Матернова.

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Вона констатувала, що за останні п'ять років російської агресії не було прикладів фінансової нестабільності та паніки серед вкладників, а банки закриваються лише у разі відсутності електропостачання, а не через системні проблеми.

"Тому я вважаю, що і міністр, і його команда у Міністерстві фінансів, і уряд, Голова Національного банку і його команда дійсно зробили гідну роботу. Ми постійно підтримуємо зв'язок з обома сторонами, оскільки ЄС є найбільшим донором і найбільшим партнером. Зокрема, щодо питань регулювання фінансової системи", – додала голова представництва ЄС.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше очільник НБУ Андрій Пишний заявив, що не подавав заяви про відставку та продовжує виконувати свої обов'язки. Він також наголосив, що не має наміру залишати посаду під політичним тиском. Заява пролунала на тлі повідомлень про нібито очікуваний розгляд депутатами Верховної Ради питання його звільнення.

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УкраїнапосолНаціональний банк України (НБУ)Європейський Союз (ЄС)Андрій ПишнийАндрій ПишнийКатаріна МатерноваКатаріна Матернова
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