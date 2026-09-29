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Газу в сховищах уже більше, ніж передбачав базовий сценарій підготовки до зими, – Омельченко

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read1 хв
icon 5,4 т.
Газу в сховищах уже більше, ніж передбачав базовий сценарій підготовки до зими, – Омельченко
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Джерело: elektro.in.ua

Україна вже накопичила у підземних сховищах 15,6 млрд кубометрів газу – на 1 млрд більше, ніж передбачав урядовий план підготовки до опалювального сезону. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, урядовий план передбачав накопичення 14,6 млрд кубометрів газу до кінця жовтня. Цей обсяг включає і так званий буферний газ, необхідний для підтримання тиску та нормальної роботи сховищ.

"На сьогодні в підземних сховищах, а ще опалюваний сезон не наступив, ще до нього приблизно 3 тижні, вже знаходиться 15,6", – зазначив Омельченко.

Таким чином, необхідний зимовий запас уже сформований із суттєвим перевищенням початкового плану.

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"Тобто дійсно на 1 мільярд ми вже перевищили плановий показник. Надіюся, що зможемо довести до початку опального сезону до рівня 16 мільярдів кубічних метрів газу", – заявив експерт.

Раніше експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев заявляв, що з газом Україна може діяти за тією ж логікою, що й з електроенергією: якщо внутрішні потреби забезпечені, надлишок ресурсу можна продавати за кордон і отримувати додаткові кошти.

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