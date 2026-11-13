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GMK Center: урядові рішення щодо експорту брухту можуть створити нові схеми та втрати бюджету

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
260
GMK Center: урядові рішення щодо експорту брухту можуть створити нові схеми та втрати бюджету
Брухт є важливим ресурсом для української металургії. Джерело: Getty Images

Проєкти урядових рішень щодо експорту сталевого брухту потребують суттєвого доопрацювання, оскільки нинішня модель може призвести до втрат бюджету та створення нових схем на ринку.

Про це пише GMK Center. 

Один із ключових ризиків – стартова ціна на аукціонах із розподілу експортної квоти у 200 тис. тонн, яка наразі обговорюється у Міністерстві економіки. Відомство вважає, що навіть вартості у €27 за тонну достатньо. Однак, за розрахунками видання, якщо квота продаватиметься по такій ціні, бюджет отримає лише €5,4 млн, а надприбуток трейдерів зросте майже утричі – до €17,2 млн.

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Водночас, при стартовій ціні €80 за тонну бюджет може отримати близько €16 млн, а надприбуток експортерів становитиме близько €6,6 млн. "Низька конкуренція серед експортерів створює додатковий ризик цінової змови. У 2024–2025 роках 90% експорту брухту припало лише на 11 компаній. Окремі з них мали мінімальну кількість офіційно оформлених працівників, що може свідчити про використання посередницьких та непрозорих схем", – вказують у GMK Center.

Ще один ризик пов’язаний із пропозицією дозволити держкомпаніям експортувати брухт поза загальними обмеженнями. У аналітичному центрі попереджають: це може створити нерівні умови та схему, за якої приватний брухт експортуватимуть під виглядом державного.

Крім того, переробка однієї тонни брухту в готову сталеву продукцію дає близько 14–15 тис. грн бюджетних надходжень, тоді як прямий експорт – лише 50–104 грн на тонну.

"Зараз, в умовах вимушеного простою метзаводів, внутрішній попит на брухт об’єктивно впав. Та водночас такі найбільші споживачі, як "Метінвест Холдинг" і "Інтерпайп", навіть зараз готові купувати брухт в УЗ – щонайменше 65–70% від обсягів, що виставляють на торги. Після повернення метпідприємств до повноцінної роботи показник може зрости до 90–95%. Лише так кожна тонна українського брухту працюватиме на наповнення бюджету й оборону, а не на надприбуток "тіньових" представників брухтозаготівельної галузі", – резюмували в GMK Center.

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МетінвестметалобрухтУкраїнаекономіка
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