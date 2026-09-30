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ФРУПЕК закликає НКРЕКП підвищити прайс-кепи напередодні опалювального сезону

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read1 хв
icon 3,0 т.
ФРУПЕК закликає НКРЕКП підвищити прайс-кепи напередодні опалювального сезону
Рівень прайс-кепів має відповідати реальним умовам роботи генерації під час воєнного стану

Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України закликала НКРЕКП встановити максимальні граничні ціни на організованих сегментах ринку електроенергії на рівні 18 000 грн/МВт·год та зафіксувати їх на період осінньо-зимового сезону.

У Федерації наголошують, що Україна входить у черговий складний опалювальний сезон після масштабних атак на енергетичну інфраструктуру. За наведеними у зверненні даними Міністерства енергетики, від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 700 атак на об’єкти енергетики, а особливо значних пошкоджень зазнала теплова генерація.

"Тому надзвичайно важливо, щоб на початок та протягом усього опалювального сезону енергогенеруючі компанії мали достатній ресурс для оперативної закупівлі обладнання і матеріалів, проведення аварійно-відновлювальних робіт, формування необхідних запасів та швидкого повернення пошкоджених потужностей у систему", – йдеться у зверненні Федерації.

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У документі підкреслюється, що теплова генерація залишається критично важливою для проходження пікових навантажень та балансування енергосистеми. У разі нових атак узимку швидкість аварійних ремонтів безпосередньо впливатиме на обсяг доступної генерації та можливі обмеження для споживачів.

"У цьому контексті рівень прайс-кепів має відповідати реальним умовам роботи генерації під час воєнного стану та не створювати додаткових обмежень для залучення доступних потужностей у години найбільшої потреби енергосистеми", – наголосили у Федерації.

Нагадаємо, НКРЕКП 24 вересня схвалила проєкт постанови, яким пропонується встановити максимальну граничну ціну на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку на рівні 15 000 грн/МВт·год, а на балансуючому ринку – 17 000 грн/МВт·год.

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