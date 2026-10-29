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Фрідман у "Київстарі" – загроза війську та державі: військовий закликав до націоналізації російської частки

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read2 хв
330
Фрідман у "Київстарі" – загроза війську та державі: військовий закликав до націоналізації російської частки
Військовий закликав довести обговорення націоналізації до конкретного рішення

Російський економічний інтерес у групі "Київстар" необхідно усунути, оскільки оператор обслуговує українських військових і критичну інфраструктуру, тоді як пов’язані з його бенефіціарами структури працюють на російську воєнну економіку.

Таку позицію висловив підполковник ЗСУ Сергій Місюра (позивний "Капітан Прайс"), у своєму дописі у Facebook.

"Я не розумію, як під час війни компанія з бенефіціаром, що фінансує російську балістику, забезпечує зв’язком наші військові частини й критичну інфраструктуру", – написав він.

Місюра наголосив, що питання російської частки мало бути вирішене ще у 2022 році. Натомість після затримки рішення в РНБО, появи Майка Помпео у раді директорів і виходу Kyivstar Group на Nasdaq економічний інтерес російських бізнесменів зберігся – російські олігархи, Фрідман, Авен і Косогов через корпоративний ланцюг мають близько 43,4% непрямого економічного інтересу в групі.

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Військовий звернув увагу на діяльність російських структур "Альфи". Він перелічив підприємства, які, за наведеними ним даними, кредитував Альфа-Банк: "Прибор", що виробляє боєприпаси, "Іскру" – виробника ракетних двигунів, "Уралтрансмаш", який модернізує самохідні артилерійські установки, та Уральський оптико-механічний завод, який виготовляє системи для бойової авіації.

Окремо Місюра згадав кредит "Ростелекому" на 60 млрд рублів і страхування структурами "Альфи" транспорту Росгвардії та спецоб’єктів Путіна. Також він зазначив, що шість фігурантів останнього санкційного рішення щодо російських виробників озброєння обслуговуються в Альфа-Банку, а "Променерго" страхує "АльфаСтрахование".

На цьому тлі, за словами автора, "Київстар" посилює присутність в українському державному секторі. У дописі йдеться про зростання продажів компанії на державних тендерах у 20 разів за час повномасштабної війни. Серед найбільших замовників Місюра називає Укрпошту, військові частини, МВС та енергетичні підприємства, зокрема Укренерго й операторів газотранспортної системи.

Паралельно група розширює екосистему через Helsi, Uklon і Tabletki.ua, пропонує державі Starlink та бере участь у цифрових проєктах. На думку військового, така інтеграція потребує особливої уваги до походження капіталу й механізмів впливу на управління.

Вихід Фрідмана з ради директорів Місюра не вважає достатнім аргументом для зняття безпекових питань. Він звернув увагу на кадрові зв’язки менеджерів групи з "Альфою", Altimo та LetterOne.

"Грудневий блек-аут Київстару 2023 року вже показав, що буває, коли цифрова артерія країни під загрозою", – наголосив підполковник.

Місюра закликав довести обговорення націоналізації до конкретного рішення: "Російська частка у Київстарі – це злоякісна пухлина. І її треба вирізати негайно, поки вона остаточно не закорінилася в оборонному та державному контурі".

Військовий сподівається, що повідомлення про націоналізацію цього разу завершаться рішенням.

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