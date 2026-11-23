Банки та торговельні мережі дедалі частіше пропонують підприємцям знижки та бонуси за розрахунки бізнес-картками. Водночас у ФОПів може виникати питання, чи не створює використання таких пропозицій додаткових податкових зобов’язань – як, наприклад, при знижці, яку отримують покупці Епіцентру при оплаті карткою ФОП mono VISA, яка діє до кінця листопада під час покупок на сайті мережі та в її мобільному застосунку.

Відео дня

Річ у тім, що з погляду податкового законодавства, сам факт використання підприємцем бізнес-картки для особистих покупок не є порушенням. Зокрема, в останньому роз’ясненні Державної податкової служби чітко акцентується: Податковий кодекс не обмежує право ФОПа розпоряджатися коштами, отриманими від господарської діяльності, зокрема використовувати їх для особистих потреб, за умови сплати ФОПом податків.

"Слід зазначити, що на сьогодні ПКУ не містить норм, які встановлюють обмеження щодо вільного розпорядження фізичною особою, яка зареєстрована як фізична особа – підприємець, коштами, які вона отримує від господарської діяльності та які надходять на її рахунки, відкриті для здійснення підприємницької діяльності, а саме використання таких коштів на власні, не пов’язані з господарською діяльністю, потреби", – йдеться у роз’ясненні ДПС.

Водночас, зауважимо, це не означає, що будь-які операції з бізнес-рахунку не мають податкових наслідків, знову ж таки за умови сплати податків. Наприклад, під час переказу коштів іншим фізичним особам у підприємця за певних обставин можуть виникати обов’язки податкового агента, зокрема щодо нарахування та сплати податків.

Окремої уваги потребує оплата послуг нерезидентів. Адже:

З одного боку, залежно від виду послуг та умов операції може виникнути обов’язок зі сплати ПДВ.

З іншого, придбання товарів для особистих потреб в українських магазинах саме по собі не створює таких зобов’язань – оскільки податкове законодавство не забороняє ФОПам використовувати зароблені кошти для особистих покупок, навіть якщо оплата здійснюється бізнес-карткою.

Відтак, наявність знижки за розрахунок карткою ФОП не є підставою відмовлятися від неї через побоювання податкових наслідків. Головне – розрізняти звичайні особисті покупки та операції, які можуть створювати окремі податкові зобов’язання.

Зокрема, слід пам’ятати, що при переказі коштів з рахунку чи карти ФОП іншим фізособам "вмикається" режим податкового агента зі сплатою податків. А при розрахунку за послуги з нерезидентами в деяких випадках доведеться сплатити ПДВ.