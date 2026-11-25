З 25 по 27 листопада до Чорної п’ятниці програма лояльності Fishka проводить у застосунку гейміфікацію "Піньятниця". Це гра, у якій користувачі можуть розбивати віртуальні піньяти партнерів та отримати подарунки: техніку, сертифікати, промокоди, знижки, підвищений Fishback тощо.

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Гейміфікація вже доступна для користувачів Fishka у застосунку.

Про ідею гейміфікації

Основою гри стала піньята – символ свята та приємної несподіванки, всередині якої приховані подарунки. Кожна з 18 піньят стилізована під окремого партнера, а щоб отримати подарунок, користувачеві потрібно її розбити. Так замість звичного перегляду каталогу пропозицій взаємодія з брендами стає частиною гри.

"Ми хотіли знайти формат, який дозволив би по-новому познайомити користувачів із пропозиціями брендів. Піньята добре передає ідею приємної несподіванки: ти робиш просту ігрову дію, а натомість отримуєш подарунок. Так ми перетворюємо знайомство з перевагами партнерів на інтерактивний досвід, у якому є місце і для гри, і для реальної вигоди", – Софія Луць, CMO програми лояльності Fishka.

До гри долучилися 18 партнерів: OKKO, Алло, Подорожник, КнигоЛенд, Райф, Polis.ua, СК Universalna, Галицька Свіжина, Kärcher, Fiskars, Lokal (Холдинг емоцій !Fest), EVA, TOKA, Eshop від LKQ, avto.pro, Sweet.tv, АКБ+ та Fishka.

Як працює "Піньятниця"?

Щоб долучитися до гри, потрібно відкрити застосунок Fishka та перейти за банером акції. Користувач побачить набір із 18 віртуальних піньят – по одній від кожного партнера. Достатньо кілька разів натиснути на обрану піньяту, щоб розбити її та отримати подарунок. Кожного партнера можна обрати лише один раз протягом усієї акції.

Усі отримані подарунки зберігаються в розділі "Мої подаруночки" на сторінці акції. Щоб скористатися знижкою чи промокодом, потрібно натиснути на відповідний подарунок – застосунок перенаправить користувача до умов пропозиції на стороні партнера.