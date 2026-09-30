Фінансовий кліринг і перегляд статусу захищених споживачів мають стабілізувати балансуючий ринок – Прокіп

Багатомільярдні борги на балансуючому ринку продовжують накопичуватися через споживачів, яких не можна відключити навіть за несплату. У результаті електроенергія споживається, але гроші за неї не надходять, а борг далі розходиться по всьому енергоринку.

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Про це заявив керівник енергетичних програм ГО "Український інститут майбутнього" Андріан Прокіп.

За його словами, така система вимиває гроші з енергетичних компаній і створює кризу ліквідності. Через це компаніям складніше не лише проводити поточні розрахунки, а й залучати кошти у нові накопичувачі енергії та маневрову генерацію, які потрібні для балансування енергосистеми.

"Наявність захищених від відключень споживачів генерує багатомільярдні борги на балансуючому ринку. Ця криза ліквідності фактично унеможливлює залучення інвестицій у критично необхідні системи накопичення енергії та високоманеврові потужності", – зазначив Прокіп.

На його думку, проблему неможливо вирішити лише підвищенням тарифів або перекладанням витрат на інших учасників ринку. Потрібно погасити вже накопичені взаємні борги та одночасно перекрити механізм появи нової заборгованості.

"Вирішення боргової кризи на балансуючому ринку вимагає негайного проведення фінансового клірингу між учасниками та кардинального аудиту переліку захищених споживачів для зупинки генерації нових неплатежів", – наголосив експерт.

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Він запропонував погасити "закільцьовані" борги через кліринг із цільовим траншем, а також переглянути перелік споживачів, яких не можна відключати. Це має дозволити не лише прибрати старі борги, а й не допустити появи нових.

Раніше ексголова правління НАК "Нафтогаз України", засновник компанії "Еней" Андрій Коболєв назвав борги на балансуючому ринку однією з ключових проблем для розвитку систем накопичення енергії.

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