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Федоров відповів на звинувачення "Автостради" й пояснив, чому компанію не залучили до захисту "Київводоканалу"

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read1 хв
2,0 т.
Федоров відповів на звинувачення "Автостради" й пояснив, чому компанію не залучили до захисту "Київводоканалу"
Іван Федоров Агентство відновлення. Джерело: Агентство відновлення

Голова Агентства відновлення Іван Федоров прокоментував заяву представника компанії "Автострада" Максима Шкіля щодо припинення її участі в підготовці до робіт із захисту об’єктів "Київводоканалу".

За словами Федорова, Агентство організовує інженерний захист дев’яти об’єктів критичної інфраструктури столиці. На семи з них роботи вже розпочалися, ще на двох стартують найближчим часом. Загалом планується залучити щонайменше сім підрядних компаній.

Федоров повідомив, що ще два місяці тому "Автострада" відмовилася від пропозиції розпочати роботи на об’єктах "Київводоканалу".

Крім того, за результатами перевірки готовності підрядників до зимового утримання доріг в окремих регіонах у компанії виявили суттєве відставання. Зокрема, запаси технічної солі становлять лише 48% від необхідного обсягу.

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У зв’язку з цим, на думку керівництва Агентства, компанія має зосередитися на підготовці до зимового сезону та виконанні вже взятих зобов’язань.

"Захист критичної інфраструктури – це не публікації у Facebook, а робота, яку потрібно виконати вчасно та якісно", – наголосив Федоров.

Він також спростував інформацію про залучення запорізьких компаній до захисту об’єктів "Київводоканалу".

За словами глави Агентства, відомство співпрацює із сотнями підрядних організацій по всій Україні, однак претензії до розподілу робіт чути лише від "Автостради".

Федоров наголосив, що вимоги до всіх підрядників однакові: дотримання строків, якість робіт і виконання договірних зобов’язань.

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