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Енергетики оголосили графік відключень на 1 листопада: де не буде світла у неділю

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
633
Ілюстрація - відключення електроенергії в Україні
Відключення світла. Ілюстраційне зображення. Джерело: створено за допомогою ШІ

У неділю, 1 листопада, у частині областей України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Їхній обсяг становитиме від 1,5 до 2,5 черги, а застосовуватимуть їх із 06:00 до 23:59.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго". Інформацію оприлюднили в офіційному Telegram-каналі компанії.

У цей самий період, із 06:00 до 23:59, для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

Причиною таких заходів стали наслідки масованих російських атак на енергетичні об'єкти.

В "Укренерго" зауважили, що через обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися. Тому українцям радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своїх регіонах.

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Також енергетики закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію, коли вона з'являється за графіком.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що ввечері 30 жовтня російські війська атакували Київ реактивними безпілотниками та влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Через удар у частині столиці зникло світло, а в системі водопостачання виникли перебої.

Уранці 31 жовтня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що енергетики та комунальники працювали над ліквідацією наслідків атаки всю ніч. Наразі системи водопостачання та водовідведення столиці працюють у штатному режимі.

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