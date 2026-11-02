Експорт газу запрацював для десятків компаній: у жовтні ресурс продали 29 видобувників – ExPro

У жовтні 2026 року одразу 29 приватних газовидобувних компаній скористалися новим механізмом експорту українського газу. Через біржові торги вони продали за кордон 54,5 млн кубометрів ресурсу загальною вартістю €45,6 млн без ПДВ.

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Про це свідчать розрахунки ExPro за результатами спеціалізованих торгів на "Українській енергетичній біржі".

"У жовтні 29 приватних газовидобувних компаній продали на експорт через "Українську енергетичну біржу" 54,5 млн куб м газу", – повідомляє ExPro.

Таким чином, уже в перший місяць роботи нового механізму можливістю продавати частину власного газу за кордон скористалися десятки компаній. Загальна вартість укладених угод становила €45,6 млн без ПДВ.

При цьому експорт дозволив видобувникам продавати ресурс суттєво дорожче, ніж на українському ринку.

"Середньозважена ціна продажів сягнула €78,63/MWh (без ПДВ) – у 2,1 раза вище за ціни газу на внутрішньому ринку, проте дещо нижче, ніж у Європі", – зазначає ExPro.

Найбільшими продавцями стали групи ЕСКО-Північ та ДТЕК. На них разом припало майже 53% усього реалізованого на експорт газу. До п’ятірки найбільших продавців також увійшли "Західнадрасервіс", "Надра-Геоінвест" та "Укрнафтобуріння".

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Покупцями газу на біржі стали іноземні компанії. Зокрема, молдовська державна Energocom придбала 2 млн кубометрів українського газу. Наступний раунд експортних аукціонів очікується у другій половині листопада, коли приватні видобувники потенційно зможуть виставити ще близько 55 млн кубометрів.

Нагадаємо, виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко заявляв, що дозвіл на експорт запровадили на тлі профіциту газу в комерційному сегменті, коли приватні компанії почали видобувати більше ресурсу, ніж могли продати всередині країни.

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