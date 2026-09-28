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Експорт брухту не варто відкривати, доки мито не поширять на всі напрямки, – Каленков

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read2 хв
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Експорт брухту не варто відкривати, доки мито не поширять на всі напрямки, – Каленков
Торік окремі металургійні підприємства відчували дефіцит брухту
Джерело: shutterstock.com

Україна не повинна відновлювати експорт металобрухту, поки не буде запроваджено механізм експортного мита, який однаково працюватиме для всіх країн.

Про це заявив президент Укрметалургпрому Олександр Каленков.

За його словами, чинне обмеження експорту вже дало результат для внутрішнього ринку. Якщо торік окремі металургійні підприємства відчували дефіцит брухту і через нестачу сировини не могли випускати заплановані обсяги продукції, то зараз ситуація стабілізувалася.

"Квотування показало свою дієвість, забезпечення брухтом компаній зросло до нормального рівня. Компанії зараз забезпечені брухтом", – зазначив Каленков.

Він нагадав, що до запровадження нульової квоти в Україні діяло експортне мито, однак частина брухту постачалася через країни ЄС, а далі могла прямувати на ринки третіх країн без відповідної сплати мита в Україні.

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Саме тому, за словами Каленкова, відновлювати експорт можна лише після того, як регулюючий механізм буде поширено на всі напрямки без винятків.

"Можна ввести в Україні регулююче експортне мито. Але треба, особливо в умовах війни, зробити так, щоб воно поширювалося без винятків на всі країни", – заявив він.

Каленков вважає, що для цього Україні необхідно провести консультації з Європейським Союзом. За його оцінкою, чинні домовленості дозволяють застосовувати відповідні обмеження у форс-мажорних обставинах, зокрема під час війни.

При цьому сам ЄС дедалі більше розглядає металобрухт як критично важливу сировину та планує обмежувати його вивезення за межі Союзу.

"Європейський Союз визнає металобрухт критичною сировиною. У плані дій закладено, що ЄС буде обмежувати експорт металобрухту, і нам треба йти цим шляхом", – сказав Каленков.

За його словами, Україна може обирати між двома інструментами: регулюючим експортним митом та нульовою квотою. Поки універсальне мито не запроваджене, квотування варто зберігати.

Каленков також наголосив, що переробка брухту всередині країни приносить державі значно більший економічний ефект, ніж прямий експорт сировини.

"Держава заробляє в десятки разів менше на експорті брухту. Як альтернатива цьому – переробка брухту в продукт, у металопрокат, і на цьому держава заробляє в десятки разів більше, отримує валютну виручку", – зазначив він.

Значення брухту для металургії надалі лише зростатиме через декарбонізацію виробництва. Саме тому, на думку Каленкова, державі важливо зберігати цю сировину всередині країни, поки не буде створено ефективних правил її експорту.

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металобрухтекономікаЕкспорт
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