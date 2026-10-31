Ефективність і здатність адаптуватися: СЕО Slot City Рудиченко – про те, як бізнесу залишатися гнучким без втрати стратегії

Користувачі дедалі швидше перемикають увагу й очікують, що цифровий продукт зрозуміє їх із першої дії. Постає питання: як же оперативно адаптуватися до змін ринку, хаотично не змінюючи бізнес-стратегію? Про це 24 Канал поспілкувався з Артемом Рудиченко, СЕО Slot City.

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На його думку, ключову роль у цьому відіграє ефективна команда. Навіть найкращий продукт на ринку потребує постійного вдосконалення: рішення, яке торік вважали передовим, сьогодні користувачі сприймають як належне. Тому здатність швидко адаптуватися до змін без втрати стратегічного вектора залежить передусім від людей, які ухвалюють і реалізують рішення.

Конкурентною перевагою є спрацьованість команди, її спільна логіка та звичка миттєво розуміти одне одного. Головними якостями команди СЕО Slot City вважає швидкість прийняття рішень і відповідальність за результат:

"Здатність швидко ухвалювати рішення я ставлю на перше місце. У Slot City, коли виникає потреба діяти швидко, команди злагоджено проходять шлях від рішення до реалізації. Другою за важливістю я вважаю відповідальність за загальний результат. Буває, що кожен бездоганно виконав свою частину роботи, а спільна справа все одно провалилася. Формально винних тут немає. Тому мені важливо, щоб у команді дивилися ширше за власну зону відповідальності й міряли успіх, окрім як обсягом закритих задач, ще й тим, чи довели справу до реального результату".

Артем Рудиченко також цінує в людях здатність критично оцінювати власні напрацювання, переглядати їх і спиратися на дані під час ухвалення рішень. Продуктова, маркетингова й технічна команди, за його словами, мають бачити спільну картину.

Схожі висновки ілюструє і глобальне дослідження Deloitte Human Capital Trends:

"Вони розглядають стабільність і гнучкість як дві сторони одного цілого й доводять, що швидко змінюватися здатна саме та команда, яка має під ногами тверду опору. Йдеться про стратегію, цінності та спільну мету. Це дає команді сміливість вільно експериментувати з деталями, бо хаотичне бажання переробити геть усе до адаптивності стосунку не має", – ділиться Артем Рудиченко

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Робота з даними також стає важливою складовою адаптивності бізнесу. Штучний інтелект допомагає аналізувати великі масиви інформації, знаходити закономірності та швидше перевіряти гіпотези. Водночас технології не замінюють людського судження: саме команда визначає, які результати аналізу мають практичну цінність і як використати їх для розвитку продукту.

У Slot City AI розглядають як інструмент, що розширює можливості фахівців і допомагає оперативніше ухвалювати рішення:

"Тому питання не в тому, чи потрібні компанії сучасні технології. Питання в тому, чи має вона команду, здатну перетворювати ці технології на конкретні рішення. Саме поєднання технологічних можливостей і людського досвіду, критичного мислення та готовності переглядати власні рішення створює основу для адаптивності", – підсумував СЕО Slot City Артем Рудиченко.