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Дурили українців, які робили паспорти, а гроші ховали у ЄС: Україна відшкодувала 700 тис. євро

Станіслав Кожемякін
Станіслав Кожемякін
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icon 1,4 т.
Дурили українців, які робили паспорти, а гроші ховали у ЄС: Україна відшкодувала 700 тис. євро
НАБУ і САП провернули в Україну 700 тис. євро, "зароблені" на друці документів. Ілюстраційне фото. Джерело: Державна міграційна служєба

Україна відшкодувала 700 тис. євро у "справі "Поліграфкомбінату "Україна" – про корупційну схему довкола друку українських паспортів. Це стало можливим після того, як ще один із фігурантів визнав провину та погодився відшкодувати завдані збитки.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). Зазначається, що кошти вдалося повернути з Франції.

Що відомо про повернуті гроші

Кошти були арештовані на рахунках французьких банківських фінустанов. Після того, як він уклав угоду з українським правосуддям французькі правоохоронні органи зняли арешт і перерахували їх на рахунок держпідприємства.

Операція проходила в рамках спільної слідчої групи (JIT), до якої, крім українським правоохоронців, також увійшли правоохоронці Франції й Естонії.

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Таким чином, Україна повернула вже 4,5 млн євро. Раніше вдалося конфіскувати:

  • 450 тис. євро (червень-2026);
  • 3,37 млн євро у французької компанії SURYS (жовтень-2025).

Що передувало

Раніше НАБУ завершило розслідування справи про корупцію під час виготовлення закордонних паспортів та ID-карток, де підозру отримали 5 осіб. Головний фігурант – ексочільник МОЗ Максим Степанов, який раніше очолював ДП "Поліграфкомбінат "Україна"", а сама схема діяла за кількома напрямами:

  • у 2013 році Степанов через підставну естонську компанію-прокладку закуповував голограми у французького виробника та перепродавав їх "Поліграфкомбінату" із націнкою в 4-6 разів. Сума збитків сягнула близько 500 млн грн;
  • для легалізації коштів Степанов запатентував право на дизайн захисних елементів на естонську фірму. Навіть після зміни керівництва підприємство продовжувало сплачувати роялті, які закладали у вартість документів для громадян;
  • у 2018-2021 роках естонська фірма отримала близько 7 млн євро роялті. Гроші виводилися через офшори, а частку ($124,79 тис.) перерахували доньці Степанова.

Схему остаточно ліквідували на початку 2022 року після зміни урядом технічних вимог до дизайну документів та скасування прав естонської компанії на державну символіку.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що українські правоохоронці викрили керівників двох ланок Держпродспоживслужби у Львівській області на продажі посвідчень тракториста-машиніста. Схема полягала у незаконній видачі документів під виглядом платного навчання.

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