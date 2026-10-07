ДТЕК виготовив 10 комбайнів та 1,5 млн запчастин для підготовки шахт до зими

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяМи будемо "пахати", захищаючи Україну, але втримаємося. Інтерв’ю з ГетьманомМи будемо "пахати", захищаючи Україну, але втримаємося. Інтерв’ю з ГетьманомОкупанти вдарили ракетою по п'ятиповерхівці в Прилуках: загинули 13 людей, серед них діти, десятки поранених. Фото і відеоОкупанти вдарили ракетою по п'ятиповерхівці в Прилуках: загинули 13 людей, серед них діти, десятки поранених. Фото і відеоІлюстрація - письмовий договір про боргЧоловік помер, залишивши борг у понад 350 тис. грн: чи доведеться родині повертати кредит банкуІкона моди Періс Гілтон надягла кепі від українського бренду за понад 20 тис. грн. ФотоІкона моди Періс Гілтон надягла кепі від українського бренду за понад 20 тис. грн. Фото12-річний переможець "Україна має талант" розсекретив, на які дві добрі справи витратить 200 тис. грн і чи отримав уже квартиру в Києві12-річний переможець "Україна має талант" розсекретив, на які дві добрі справи витратить 200 тис. грн і чи отримав уже квартиру в КиєвіУкраїнський продюсер, якому приписували роман із Денисенко, зізнався в таємній закоханості до актриси-красуні та чому не може бути з неюУкраїнський продюсер, якому приписували роман із Денисенко, зізнався в таємній закоханості до актриси-красуні та чому не може бути з неюЦе кінець: "нова коханка Путіна" остаточно відмовилася йти до суду через відсторонення від усіх турнірів з фігурного катанняЦе кінець: "нова коханка Путіна" остаточно відмовилася йти до суду через відсторонення від усіх турнірів з фігурного катанняВперше за вісім років: до  України прибули військові представники усіх країн НАТОВперше за вісім років: до  України прибули військові представники усіх країн НАТО

ДТЕК виготовив 10 комбайнів та 1,5 млн запчастин для підготовки шахт до зими

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read1 хв
icon 260
ДТЕК виготовив 10 комбайнів та 1,5 млн запчастин для підготовки шахт до зими
Підготовка до зими потребує злагодженої роботи шахтарів, енергетиків, ремонтників та машинобудівників. Джерело: ДТЕК

Машинобудівники ДТЕК Енерго за дев’ять місяців 2026 року виготовили та відремонтували понад 1,2 тисячі одиниць гірничо-шахтного обладнання, щоб забезпечити потреби українських шахт напередодні опалювального сезону.

Про це повідомили в ДТЕК.

"За підсумками січня–вересня 2026 року вони виготовили та відремонтували понад 1,2 тисячі одиниць гірничо-шахтного обладнання, а також випустили близько 1,5 млн запчастин і комплектуючих. Серед виготовленого обладнання – 10 нових прохідницьких та очисних комбайнів, а також чотири електродвигуна", – йдеться в ньому

Як зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко, підготовка до зими потребує злагодженої роботи шахтарів, енергетиків, ремонтників та машинобудівників.

Читайте також
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
icon 16,5 т.
У Грузії оголосили нове рішення щодо виплат біженцям з України: яку допомогу надаватимуть
icon 16,5 т.
У Грузії оголосили нове рішення щодо виплат біженцям з України: яку допомогу надаватимуть
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
icon 7,4 т.
Квартири українців, які живуть за кордоном, та пенсіонерів під прицілом: як шахраї забирають житло і чому суди не допоможуть
icon 7,4 т.
Квартири українців, які живуть за кордоном, та пенсіонерів під прицілом: як шахраї забирають житло і чому суди не допоможуть
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 4,5 т.
Акумулятори, інструменти та десятки тисяч книг: російська атака знищила склади "АТЛ Автосервіс", "Дніпро-М" і "Книголав"
icon 4,5 т.
Акумулятори, інструменти та десятки тисяч книг: російська атака знищила склади "АТЛ Автосервіс", "Дніпро-М" і "Книголав"

"Наші машинобудівники не лише виготовляють і ремонтують обладнання, а й тестують нові технічні рішення, перевіряють їхню дієздатність в реальних виробничих умовах. Ми розуміємо, наскільки високою є ціна надійності взимку, тому кожен робить максимум, щоб пройти опалювальний сезон підготовленими та підтримати надійнішу роботу енергетики попри всі виклики війни", – зазначив Фоменко.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року ДТЕК Ріната Ахметова інвестував у підтримку українського вуглевидобутку 6,7 млрд грн, а за попередні три роки (2022-2024) – понад 18 млрд грн.

Кошти були спрямовані на проведення та ремонт гірничих виробок, оснащення лав і підтримку виробничих потужностей шахт.

Схожі теми
шахтаріВиробництворемонтДТЕКзимаУкраїна
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись