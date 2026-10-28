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ДТЕК продовжує інвестувати в розвиток української енергетики попри російські атаки

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read1 хв
60
ДТЕК продовжує інвестувати в розвиток української енергетики попри російські атаки
Відновлення електроенергії після ворожих атак. Джерело: ДТЕК

Україна фактично створює нову енергосистему в умовах повномасштабної війни, одночасно відновлюючи пошкоджені російськими атаками об’єкти та розвиваючи нові енергетичні потужності.

Про це заявив директор зі стратегії ДТЕК Іван Гелюх.

За його словами, попри зміни в тактиці російських атак, мета ворога залишається незмінною – знищення української енергосистеми. Водночас енергетичні компанії адаптуються до нових викликів та продовжують розвивати енергетичну інфраструктуру країни.

"Всі ці роки, з початку повномасштабного вторгнення, ми, по суті, будуємо нову енергосистему в країні. Так, щось вдається краще, щось менше, але ми будуємо нову енергосистему. І те, що відбувається, – це унікально для Європи", – наголосив Гелюх.

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Він пояснив, що українські енергетики змушені одночасно вирішувати два завдання: відновлювати пошкоджене обладнання для забезпечення поточних потреб споживачів та будувати нові потужності для майбутнього.

Гелюх підкреслив, що ДТЕК продовжує інвестувати у відновлення та розвиток української енергетики. Зокрема, компанія розвиває відновлювану енергетику, системи зберігання електроенергії та нову маневрову генерацію.

За його словами, принципова позиція акціонера ДТЕК Ріната Ахметова полягає в тому, щоб не відкладати будівництво нових енергетичних потужностей до завершення війни.

Раніше генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко закликав міжнародних інвесторів інвестувати в енергетичний сектор України.

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