ДТЕК отримав три відзнаки MMR за міжнародні та антикризові проєкти та роботу PR-команди

Компанія ДТЕК отримала три нагороди за свої комунікаційні проєкти під час PR-марафону 2026, організованого MMR та бізнес-бюро Ekonomika+. Компанію відзначили в номінаціях "Антикризові комунікації", "PR на міжнародному рівні" та "Найкраща PR- команда" за версією редакції.

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Про це йдеться в повідомленні Market Media Review (MMR).

"25 вересня 2026 року в Києві у відбувся Тотальний PR марафон 2026 від медіа про маркетинг та креатив MMR та бізнес-бюро Ekonomika+, який зібрав топових піарників, креативників та маркетологів, щоб поговорити про те, як комунікації стали частиною кожної бізнес-функції. Під час івенту були оголошені переможці Конкурсу PR-кейсів – ті, хто задають нову планку для індустрії та показують, як PR впливає не лише на репутацію, а й на весь бізнес", – йдеться в ньому.

Зазначається, що компанія ДТЕК отримала три нагороди від MMR.

Першу нагороду компанія отримала в номінації "Антикризові комунікації" за кампанію "Світло тримається".

Другу нагороду ДТЕК отримав в номінації "PR на міжнародному рівні" за виконання хором композиції "Щедрин" на одній зі зруйнованих ТЕС компанії.

Третю нагороду ДТЕК отримав в номінації "Вибір редакції" за кращу PR-команду.

Раніше повідомлялось, що ДТЕК Ріната Ахметова єдиний з України отримав престижну міжнародну премію Global SABRE Awards 2026.

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