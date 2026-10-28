ДТЕК "Енерго" перерахував до бюджету майже 17,5 млрд грн податків

За січень-вересень 2026 року підприємства ДТЕК Енерго сплатили майже 17,5 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів, продовжуючи підтримувати українську економіку попри постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомили в ДТЕК.

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Зазначається, що сплачені компанією податки сприяють зміцненню фінансової спроможності держави та місцевих громад, а також підтримують стійкість української економіки в умовах повномасштабної війни.

"Навіть в умовах постійних атак ми виконуємо свої зобов’язання перед державою. Податки, які сплачують наші підприємства, працюють на потреби країни і громад, де живуть наші працівники. А разом з тим ми продовжуємо відновлювати станції, щоб українці були зі світлом і теплом", – зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Крім сплати податків, компанія продовжує забезпечувати роботу своїх підприємств, зберігати робочі місця та інвестувати власні кошти у відновлення теплових електростанцій, пошкоджених внаслідок російських обстрілів. Також ДТЕК Енерго спрямовує кошти на підтримку роботи шахт і машинобудівних підприємств, необхідних для стабільної роботи української енергетики. Нагадаємо, з початку року машинобудівники ДТЕК Ріната Ахметова виготовили 10 комбайнів та 1,5 мільйона запчастин для українських шахт.