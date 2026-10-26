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ДТЕК Ахметова продовжить інвестувати в українську енергетику попри російські атаки

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read1 хв
159
ДТЕК Ахметова продовжить інвестувати в українську енергетику попри російські атаки
Попри руйнування ДТЕК продовжить інвестувати в Україну. Джерело: ДТЕК

ДТЕК продовжуватиме інвестувати в розвиток української енергетики попри повномасштабну війну, постійні російські атаки та руйнування енергетичної інфраструктури.

Про це на Київському міжнародному економічному форумі заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

"Взагалі це принципова позиція пана Ахметова, власника нашої компанії. І ми раді, що зараз бачимо потужні інвестиції в наш сектор. Це сигнал нашим людям, тим, хто працює в ДТЕК, громадянам України та загалом усьому світу, що це наша країна. І попри всю невизначеність, усі виклики та руйнування наших потужностей, ми будемо продовжувати інвестувати. Ми хочемо й надалі залишатися лідерами у сфері інвестицій", – заявив він.

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За словами Тімченка, важливу роль у залученні інвестицій в Україну відіграє співпраця з міжнародними фінансовими інституціями та приватними інвесторами. Саме довіра міжнародних партнерів дозволяє українським компаніям реалізовувати масштабні проєкти навіть в умовах війни.

Він наголосив, що одним із важливих сигналів для українського бізнесу стало рішення американської фінансової інституції DFC про співінвестування з українською компанією. Це свідчить про те, що українські підприємства залишаються фінансово спроможними та можуть розраховувати на підтримку міжнародних партнерів.

Очільник ДТЕК також зазначив, що компанія продовжує працювати над реалізацією нових енергетичних проєктів. Зокрема, йдеться про розвиток вітрової генерації та впровадження сучасних технологій виробництва електроенергії, які в перспективі дозволять заміщувати вугільну генерацію.

Тімченко підкреслив, що розвиток енергетики є однією з ключових передумов економічного зростання України. Водночас реалізація масштабних інвестиційних проєктів потребує активної участі приватного сектору та розбудови довгострокових партнерств із міжнародними фінансовими інституціями.

Раніше Тімченко закликав міжнародних інвесторів інвестувати в енергетичний сектор України.

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