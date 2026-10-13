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Done та Академія ДТЕК розпочали дослідження стійкості українського бізнесу в умовах війни

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
icon 995
Done та Академія ДТЕК розпочали дослідження стійкості українського бізнесу в умовах війни
Дослідження факторів стійкості українського бізнесу в умовах війни. Джерело: Академією ДТЕК

Done спільно з Академією ДТЕК запускають дослідження, покликане з’ясувати, які рішення, управлінські практики та організаційні зміни допомагають українським компаніям зберігати стійкість і розвиватися в умовах повномасштабної війни. До участі запрошено провідні компанії, які роблять вагомий внесок в економіку України.

Від початку повномасштабного вторгнення український бізнес працює в умовах постійних загроз для людей, активів та інфраструктури. Компанії перебудовують логістичні ланцюги, забезпечують енергетичну незалежність, підтримують команди та переглядають бізнес-моделі. Цей досвід порушує питання: що дозволяє організаціям зберігати здатність діяти, інвестувати та зростати за тривалої невизначеності?

Дослідження має виявити ключові фактори, які підтримують розвиток українських компаній, а також бар’єри, що його стримують. У центрі уваги – конкретні рішення та їхній вплив на результати бізнесу: від змін в операціях і сценарного планування до управління людьми, партнерств та доступу до ресурсів.

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Дослідження покликане з’ясувати,чи формується з 2022 року нова модель ведення бізнесу. Команда дослідить, які елементи цього досвіду можуть бути корисними компаніям та інституціям інших країн, що стикаються з масштабними викликами.

До участі запрошено керівників компаній із ключових секторів економіки – енергетики, металургії, агробізнесу, фінансів, фармацевт​​ики, торгівлі, логістики, будівництва та технологій. Серед учасників – ПУМБ, Оксфорд Медікал, ТАС Агро, Метінвест, КАН Девелопмент, UKLON, Агромат, NETPEAK, YASNO та інші.

За результатами планується підготувати аналітичний звіт із ключовими факторами розвитку, бар’єрами зростання та практичними рекомендаціями.

Разом з українськими компаніями ми прагнемо дослідити принципи стійкості, які можуть стати цінним досвідом для світу у часи невизначеності. Долучитись можна за  посиланням.

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