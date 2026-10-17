До 1 млрд грн на місяць: Бойко назвав темпи зростання боргів на балансуючому ринку

Борги перед НЕК "Укренерго" на балансуючому ринку вже перевищили 45 млрд грн, причому більшу частину цієї суми буде вкрай складно стягнути.

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Про це заявив член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.

За його словами, проблема роками накопичується через споживачів, які не платять за електроенергію, але яких з різних причин неможливо відключити. У результаті електроенергія фактично вироблена і спожита, однак гроші за неї не надходять до "Укренерго", а компанія своєю чергою не може повністю розрахуватися з виробниками.

"Перед НЕК "Укренерго" борги сягнули вже більше 45 мільярдів гривень і це здебільшого такий мікс проблемних споживачів – десь відсотків, за моїми оцінками, я можу помилятися і хотів би помилятися, але добрих 80 плюс відсотків є проблемними, а, значить, ймовірність їх стягнення вкрай низька", – сказав Бойко.

Він зазначив, що взимку борги на балансуючому ринку зростали до 1 млрд грн на місяць, влітку – на 400–600 млн грн. Для зменшення нових неплатежів уряд уже змінив механізм розподілу коштів для теплокомуненерго: додаткові 5% їхніх надходжень спрямовуються "Укренерго" на погашення боргів на балансуючому ринку. Також запроваджується механізм спецрахунків для окремих захищених споживачів.

"Урядом прийнято низку рішень, які повинні покращити рівень розрахунків, а в ідеалі, я не вірю в зупинку нульову, але мої очікування, що це має на порядок знизитися темп прирощення боргів, який в зимові місяці на сьогоднішній день доходив до мільярда, в літні місяці – 400-600 мільйонів гривень на місяць", – наголосив Бойко.

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За його словами, зупинка стрімкого накопичення нових боргів може відкрити шлях до домовленостей із європейськими партнерами про грантово-кредитну підтримку для погашення заборгованості "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку. Це дозволило б генерації отримати кошти за вже вироблену електроенергію та спрямувати їх на поточну роботу й відновлення.

Раніше віцепрезидент Energy Club Максим Немчинов заявляв, що проблему боргів на балансуючому ринку неможливо вирішити, поки частина споживачів може не платити за електроенергію і водночас залишатися підключеною. Серед таких споживачів він називав водоканали та інші підприємства, яких через статус критичної інфраструктури, технічні або воєнні обставини не завжди можливо відключити.

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