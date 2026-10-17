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До 1 млрд грн на місяць: Бойко назвав темпи зростання боргів на балансуючому ринку

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read2 хв
icon 1,4 т.
Ілюстрація - електроенергія, ЛЕП
Електроенергія. Ілюстраційне зображення. Джерело: Freepik

Борги перед НЕК "Укренерго" на балансуючому ринку вже перевищили 45 млрд грн, причому більшу частину цієї суми буде вкрай складно стягнути.

Про це заявив член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.

За його словами, проблема роками накопичується через споживачів, які не платять за електроенергію, але яких з різних причин неможливо відключити. У результаті електроенергія фактично вироблена і спожита, однак гроші за неї не надходять до "Укренерго", а компанія своєю чергою не може повністю розрахуватися з виробниками.

"Перед НЕК "Укренерго" борги сягнули вже більше 45 мільярдів гривень і це здебільшого такий мікс проблемних споживачів – десь відсотків, за моїми оцінками, я можу помилятися і хотів би помилятися, але добрих 80 плюс відсотків є проблемними, а, значить, ймовірність їх стягнення вкрай низька", – сказав Бойко.

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Він зазначив, що взимку борги на балансуючому ринку зростали до 1 млрд грн на місяць, влітку – на 400–600 млн грн. Для зменшення нових неплатежів уряд уже змінив механізм розподілу коштів для теплокомуненерго: додаткові 5% їхніх надходжень спрямовуються "Укренерго" на погашення боргів на балансуючому ринку. Також запроваджується механізм спецрахунків для окремих захищених споживачів.

"Урядом прийнято низку рішень, які повинні покращити рівень розрахунків, а в ідеалі, я не вірю в зупинку нульову, але мої очікування, що це має на порядок знизитися темп прирощення боргів, який в зимові місяці на сьогоднішній день доходив до мільярда, в літні місяці – 400-600 мільйонів гривень на місяць", – наголосив Бойко.

За його словами, зупинка стрімкого накопичення нових боргів може відкрити шлях до домовленостей із європейськими партнерами про грантово-кредитну підтримку для погашення заборгованості "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку. Це дозволило б генерації отримати кошти за вже вироблену електроенергію та спрямувати їх на поточну роботу й відновлення.

Раніше віцепрезидент Energy Club Максим Немчинов заявляв, що проблему боргів на балансуючому ринку неможливо вирішити, поки частина споживачів може не платити за електроенергію і водночас залишатися підключеною. Серед таких споживачів він називав водоканали та інші підприємства, яких через статус критичної інфраструктури, технічні або воєнні обставини не завжди можливо відключити.

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