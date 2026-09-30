На тлі затягування війни та постійних російських атак Україна пропонує Євросоюзу єдине практичне та справедливе рішення для покриття військово-фінансового дефіциту – повне залучення заморожених суверенних активів Росії. Тільки

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Як повідомляє Euronews, про це, виступаючи у Брюсселі перед міжнародними донорами та на панелі Центру європейської політики (EPC), заявив міністр фінансів України Сергій Марченко. Він закликав європейських політиків виявити сміливість і нарешті перейти від дискусій до рішучих дій.

Заморожені активи РФ як ключ до виживання

Європейський Союз наразі утримує 210 млрд євро заблокованих коштів Центрального банку РФ, більша частина яких акумульована в бельгійському депозитарії Euroclear. Марченко назвав їхнє залучення або конфіскацію не лише питанням фінансової стійкості, а й забезпечення безпосередньої відповідальності Москви за розв'язану агресію.

Українська сторона готова розробити централізовану та юридично бездоганну схему, усвідомлюючи політичну чутливість питання. Зокрема, обговорюється ідея переведення активів з Euroclear під управління спеціального підпорядкованого ЄС зберігача, що дозволить повністю зняти юридичні та фінансові ризики з Бельгії.

"Нам потрібно, щоб наші друзі, наші європейські політики, були достатньо сміливими та зробили рішучі кроки. Війна триває довше та стає важчою, і нам необхідно знайти рішення щодо заморожених російських активів або знайти інші засоби для виживання", – заявив Сергій Марченко.

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Чому без російських грошей не обійтися

Потреба у передачі російських статків є критичною, адже за відсутності нових гарантій від союзників фінансова діра України сягне $78 млрд. Цей дефіцит складається з двох частин:

$32,6 млрд непокритої цивільної допомоги (із необхідних $52,6 млрд партнери наразі гарантували лише $20 млрд);

непокритої цивільної допомоги (із необхідних $52,6 млрд партнери наразі гарантували лише $20 млрд); $45 млрд оборонних видатків.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, в ЄС вже активно обговорюють механізм виведення заморожених активів РФ з-під юрисдикцій окремих держав та акумулювання їх у спеціальному інструменті. Деякі країни та члени Європарламенти вже підтримали цю ідею.

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