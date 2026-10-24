D.Solutions розвиватиме послуги з управління сонячними станціями та батареями для бізнесу, – Коваленко

D.Solutions планує розвивати послуги з управління енергетичними активами підприємств у межах екосистеми YASNO Power. Вона охоплює проєктування, фінансування, встановлення сонячних електростанцій і батарей та управління їхньою роботою.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на інтерв’ю CEO D.Solutions Сергія Коваленка.

За його словами, компанія зосереджується на проєктах розподіленої генерації для підприємств, які прагнуть виробляти власну електроенергію, зменшувати витрати та забезпечувати резервне живлення під час відключень.

Особливу увагу D.Solutions приділяє системам зберігання енергії. Для ефективного управління ними компанія розвиває власну систему EMS YASNO Power, яка аналізує дані про виробництво, накопичення та споживання електроенергії.

Ще одним напрямом є фінансування енергетичних проєктів. Зокрема, за моделлю PPA компанія може власним коштом побудувати сонячну електростанцію для підприємства. Клієнт оплачуватиме вироблену електроенергію, а після завершення контракту отримає станцію у власність.

На думку Коваленка, попит на такі рішення зростатиме, оскільки компанії прагнутимуть скорочувати витрати на електроенергію. Водночас D.Solutions не очікує стійкого зниження цін на електроенергію в довгостроковій перспективі.

Раніше D.Solutions запустила у платформі YASNO Power безкоштовну функцію "Автопілот", яка допомагає зменшувати витрати на електроенергію та зберігати необхідний заряд домашньої батареї на випадок відключень.