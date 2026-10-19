Чи продовжать США тимчасовий захист для біженців з України: медіа дізнались рішення

Іммігранти з України, які зареєстровані в політиці тимчасового захищеного статусу, зможуть жити та працювати в США, не боячись депортації, навіть якщо термін дії їхнього захисту незабаром закінчиться. Також це стосується тих, хто приїхав в країну із Судану.

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Про це повідомило у неділю, 18 жовтня, видання CBS News. Журналісти посилаються на свої джерела у Міністерство внутрішньої безпеки.

"У понеділок було офіційно заплановано припинити дію захисту TPS для десятків тисяч українців та сотень суданських іммігрантів", – йдеться в повідомленні.

Але в неділю в своїх заявах DHS заявило, що остаточні рішення щодо долі програм гуманітарної імміграції "будуть прийняті у відповідний час".

До оголошення таких рішень, додали в DHS, громадяни України та Судану, зареєстровані в програмі TPS, "збережуть захист".

Рішення про збереження захисту від депортації, хоча й не остаточні, різко контрастують із ширшою позицією адміністрації Трампа щодо програм TPS.

Деталі

Варто зазначити, що посадовці адміністрації Трампа регулярно засуджують TPS як фактичну політику амністії, якою зловживає адміністрація Байдена, яка заохочує нелегальну імміграцію та яку занадто часто продовжували, незважаючи на її тимчасовий характер.

Протягом останніх півтора року адміністрація Трампа в рамках своїх агресивних заходів проти імміграції скасувала захист TPS для понад 1 мільйона іммігрантів з понад десятка країн, включаючи Афганістан, Гаїті та Венесуелу.

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Програми для громадян України та Судану є одними з небагатьох політик TPS, які залишаються чинними майже два роки після другого терміну президента Трампа, поряд із захистом для десятків тисяч іммігрантів з Сальвадору. Їхня програма TPS також мала припинитися минулого місяця, але DHS зберегло свій захист до остаточного оголошення.

Щодо програми TPS

Створена Конгресом у 1990 році, TPS дозволяє уряду США пропонувати тимчасову відстрочку депортації та дозволи на роботу іммігрантам, як нелегальним, так і легальним, які походять з країн, що стикаються зі збройним конфліктом, екологічною катастрофою чи іншою кризою, що робить їхнє повернення туди небезпечним.

Головні історії дня

Політику TPS для українців вперше оголосила адміністрація Джо Байдена навесні 2022 року, невдовзі після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Станом на березень 2025 року в TPS було зареєстровано понад 100 000 українців, включаючи тих, кому було дозволено в'їзд до США за політикою спонсорства часів Байдена.

Програма TPS для Судану існує з кінця 1990-х років, причому різні адміністрації продовжували її дію через збройний конфлікт та політичні потрясіння, що переслідують цю африканську країну. Станом на березень 2025 року приблизно 1800 громадян Судану мали TPS.

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Раніше повідомлялось, що вимушений переїзд до Канади змусив багатьох українців із вищою освітою та багаторічним досвідом починати професійне життя майже з нуля. Дослідження показало, що у 58% опитаних рівень зайнятості після переїзду погіршився, а покращити своє становище змогли лише 8%.

OBOZ.UA також писав, що українські біженці принесли польській економіці $24 млрд і не хочуть повертатись додому.