Чому уряд затримує платежі громадам: експерт назвав три причини

Державне казначейство затримує проведення платежів місцевих бюджетів через нестачу коштів на рахунках. Ситуацію ускладнює уповільнення надходження міжнародної допомоги, частина якої залежить від виконання Україною зобов'язань щодо євроінтеграційних реформ.

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Нинішні затримки вже вийшли за межі звичайних технічних проблем із проведенням платежів. Водночас говорити про повномасштабну кризу державних фінансів поки що передчасно: наразі йдеться про гострий, але тимчасовий дефіцит коштів на рахунках Казначейства.

Про це заявив експерт Центру економічної стратегії (ЦЕС) Богдан Слуцький.

Що спричинило затримки казначейських платежів

Експерт виділив три основні чинники, які призвели до проблем із фінансуванням:

- значний обсяг бюджетних витрат, насамперед на оборону;

- скорочення податкових надходжень унаслідок російських ударів по українських підприємствах;

- несвоєчасне надходження частини міжнародного фінансування через невиконання необхідних реформ.

Слуцький також звернув увагу, що затвердження певних витрат у державному бюджеті не гарантує наявності відповідних коштів на казначейських рахунках у конкретний момент.

Платежі проводять відповідно до черговості, визначеної постановою Кабінету міністрів №590. Спочатку фінансують потреби армії, виплату зарплат і соціальних допомог. Натомість капітальні ремонти та будівельні роботи можуть відкладати до появи необхідного фінансового ресурсу.

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Найвідчутніше такі обмеження позначаються на громадах, які реалізують значну кількість інфраструктурних проєктів, пояснює експерт.

Чому затримується міжнародне фінансування

Серед основних причин нестачі коштів Слуцький окремо виділяє затримки міжнародної допомоги. Частина зовнішнього фінансування безпосередньо залежить від того, наскільки Україна виконує взяті на себе зобов'язання перед партнерами, зокрема щодо проведення реформ, необхідних для євроінтеграції.

"Не всі реформи, до яких прив'язане фінансування, хочуть підтримувати, бо частина з них складна і непопулярна. Наприклад, досі не ухвалена Антикорупційна стратегія на 2026-2030 роки (законопроєкт №15230-д), хоча це один із кроків для Ukraine Facility", – зазначає Слуцький.

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Ukraine Facility – це багаторічна програма фінансової підтримки України з боку Європейського Союзу загальним обсягом 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

За словами експерта, затримки з виконанням необхідних умов можуть відтерміновувати надходження міжнародних коштів. Через це уряду доводиться переглядати графік бюджетних витрат і відкладати частину платежів. Зокрема, значний обсяг капітальних видатків, накопичених протягом перших дев'яти місяців року, перенесли на грудень.

Це створює додаткові труднощі для громад і державних установ, яким наприкінці року доведеться виконувати великий обсяг запланованих робіт у значно стисліші терміни.

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Які ризики виникають через затримки

Проблеми з проведенням казначейських платежів позначаються не тільки на місцевих бюджетах, а й на підприємствах, які виконують замовлення для громад, пояснив Слуцький.

Підрядники можуть тривалий час не отримувати гроші за вже виконані роботи, хоча водночас мають розраховуватися з працівниками та покривати інші поточні витрати.

Найскладніше в таких умовах малому бізнесу, оскільки затримки платежів призводять до скорочення його обігових коштів. Надалі підприємства можуть враховувати ці ризики під час формування вартості послуг. У результаті ремонти та інші роботи для бюджетних установ можуть обходитися дорожче.

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Крім того, затримки державного фінансування вже створюють проблеми для окремих програм підтримки підприємців і житлового кредитування.

Ще один ризик пов'язаний із перенесенням значної частини капітальних видатків на грудень. Через обмежені строки частину робіт, запланованих на цей рік, можуть не встигнути завершити до його кінця.

Окреме занепокоєння викликає фінансування державного бюджету у 2027 році. За оцінкою Міністерства фінансів, наступного року Україні знадобиться 52,5 млрд доларів зовнішньої допомоги. Станом на жовтень 32,6 млрд доларів із цієї суми ще не були забезпечені.

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Якщо цей дефіцит не вдасться покрити, додаткові обмеження можуть знову торкнутися місцевих бюджетів, ремонтних робіт і будівництва.

Як можна стабілізувати фінансування

На думку експерта Центру економічної стратегії, зменшити навантаження на державний бюджет допоможе своєчасне отримання міжнародної допомоги. Для цього Україна має виконувати зобов'язання перед партнерами, від яких залежить надання відповідного фінансування.

"Тобто складних рішень уникнути не виходить. Їх або ухвалюють вчасно і отримують пов'язане з ними фінансування, або відкладають, а потім шукають гроші на вже заплановані видатки. Другий шлях – це перерозподіл менш пріоритетних цивільних видатків. Але можливості такого перерозподілу не безмежні", – резюмує Слуцький.

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Водночас 20 жовтня прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив про відновлення частини бюджетних видатків. Насамперед це стосувалося фінансування планів стійкості.

Глава уряду заявив, що Кабмін виконав усі взяті на себе зобов'язання, а Верховна Рада ухвалила частину законів, необхідних для отримання міжнародної допомоги. За словами Корецького, всі платежі, які раніше відклали, мають провести поступово – "крок за кроком".