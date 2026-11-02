Останніми місяцями валютний ринок України перебуває в центрі суспільної уваги. Курс долара оновлює історичні максимуми, гривня поступово слабшає, а питання про те, скільки коштуватиме долар наприкінці року та у 2027-му, дедалі частіше звучить у медіа, бізнес-середовищі та побутових розмовах.

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Занепокоєння людей зрозуміле. Для українців валютний курс – це не просто економічний показник. Це питання купівельної спроможності, заощаджень, цін на імпортні товари, пального та загальної економічної стабільності.

Але, аналізуючи ситуацію, важливо відокремлювати емоції від економічних фактів. Послаблення гривні відбувається не у вакуумі. Воно є результатом одночасного впливу глобальних валютних тенденцій, воєнних ризиків, значного імпортного попиту, бюджетних видатків та особливостей функціонування української економіки в умовах повномасштабної війни.

Так, гривня перебуває під відчутним тиском, але це не означає втрати контролю над валютним ринком. Давайте розберемося по суті того, що відбувається.

1. Чи справді гривня слабшає значно швидше за валюти сусідніх країн?

Почнімо з міжнародного порівняння.

З початку 2026 року до кінця жовтня офіційний курс гривні до долара змінився приблизно на 7–7,5%. Це помітне послаблення, яке, безумовно, заслуговує на увагу.

Проте цікаво подивитися, що відбувалося з валютами інших країн регіону.

За ринковими котируваннями за аналогічний період долар також подорожчав приблизно на 6% до чеської крони. Польський злотий та румунський лей продемонстрували ще більше послаблення до американської валюти – близько 9–10%. Такіж тенденції можна було побачити і по багатьом іншим валютам.

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Це важливий момент. Глобальні валютні тенденції впливають не лише на Україну. Зміна вартості долара, очікування щодо політики Федеральної резервної системи США, міжнародні потоки капіталу та геополітична невизначеність відображаються на курсах багатьох національних валют.

Водночас було б неправильно стверджувати, що ситуація в Україні повністю аналогічна ситуації в країнах Центральної Європи.

Україна веде повномасштабну війну. Ми маємо зруйновану інфраструктуру, значні потреби в імпорті енергоресурсів, обладнання та оборонної продукції, суттєвий дефіцит зовнішньої торгівлі й залежність бюджету від міжнародного фінансування.

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Тому міжнародне порівняння має дві цілі: з одного боку, показати, що долар зміцнювався і щодо інших валют, а з іншого – не применшувати специфічних ризиків української економіки.

І ще один принциповий нюанс: курс долара – це лише один із показників. Для оцінки реальної конкурентоспроможності економіки необхідно також враховувати інфляцію в Україні та країнах-партнерах, структуру торгівлі й динаміку реального ефективного обмінного курсу.

2. Чому виник тиск на гривню?

На валютний ринок України одночасно впливають декілька факторів.

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Перший – значний попит на іноземну валюту з боку держави та приватного сектору.

Україна має структурний дефіцит зовнішньої торгівлі. Ми імпортуємо значно більше товарів, ніж експортуємо. Це зумовлено як потребами економіки, так і війною.

Особливо значними є потреби в енергоресурсах, обладнанні, транспорті, комплектуючих та продукції для оборонного сектору.

Окремо потрібно враховувати бюджетний фактор. Наприкінці року державні видатки традиційно зростають. Значна частина цих коштів спрямовується на потреби сектору безпеки й оборони, а отримувачі бюджетного фінансування закуповують товари та послуги, у тому числі за кордоном.

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Це формує додатковий попит на валюту.

Другий – недостатня пропозиція валюти від експортерів.

Війна негативно впливає на виробничі можливості підприємств, логістику та експортну інфраструктуру.

Обстріли промислових об’єктів, проблеми з портами, транспортними шляхами та енергопостачанням обмежують можливості українських компаній виробляти й експортувати продукцію.

Відповідно, валютні надходження від експорту не завжди зростають тими темпами, які могли б компенсувати збільшення імпортного попиту.

Третій – сезонність і поведінка населення.

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У вересні та жовтні спостерігалося збільшення чистого попиту на готівкову валюту з боку населення.

Середньоденний чистий попит у жовтні становив близько 38 млн доларів порівняно з 34 млн доларів у вересні.

Водночас важливо розуміти структуру цього зростання: воно відбувалося переважно через скорочення пропозиції валюти, а не через різке збільшення її купівлі населенням.

На безготівковому сегменті чистий попит населення також залишається позитивним, але його обсяги порівняно невеликі.

Четвертий – міжнародні ціни на енергоносії та зовнішні шоки.

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Зростання світових цін на енергоносії збільшує вартість імпорту та створює додатковий попит на іноземну валюту.

Для країни з великими енергетичними потребами, яка одночасно перебуває у стані війни, цей фактор має особливе значення.

Отже, нинішній валютний тиск – це не наслідок однієї помилки чи одного рішення. Це сукупність чинників, які одночасно впливають на попит і пропозицію валюти.

3. Чому НБУ продає понад мільярд доларів на тиждень?

Це, мабуть, одне з найчастіших запитань, яке я чую під час телевізійних ефірів.

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На перший погляд, великі валютні інтервенції можуть створювати враження, що Національний банк просто витрачає резерви, намагаючись утримати курс.

Але механізм функціонування українського валютного ринку дещо складніший.

Національний банк значною мірою виконує посередницьку функцію між державним і приватним секторами.

Як це працює?

Міжнародні партнери надають Україні фінансову допомогу в іноземній валюті. Уряд продає частину цієї валюти Національному банку та отримує гривню для фінансування бюджетних видатків. Бюджетні кошти надходять підприємствам, військовослужбовцям, працівникам бюджетної сфери та іншим отримувачам. Частина отримувачів цих коштів формує попит на іноземну валюту, зокрема для придбання імпортної продукції. Національний банк продає валюту на ринку, задовольняючи цей попит.

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Таким чином, НБУ перерозподіляє валютні ресурси, які надходять переважно через державний сектор, на покриття потреб приватного сектору.

Саме тому великі валютні інтервенції не можна автоматично трактувати як ознаку виснаження резервів.

Чим більшими є обсяги міжнародної допомоги та бюджетних видатків, тим більшими можуть бути обсяги конвертації та подальших валютних інтервенцій.

Звичайно, це не означає, що обсяги продажу валюти не мають значення. Важливо оцінювати їх у співвідношенні з надходженнями міжнародної допомоги, станом резервів, експортними надходженнями та перспективами зовнішнього фінансування.

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І тут є принципова різниця між Україною та країною, яка фінансує дефіцит валюти виключно за рахунок власних резервів.

Україна має значні обсяги міжнародної підтримки. Відповідно, інтервенції НБУ є частиною загального механізму фінансування воєнної економіки.

Проте ця модель має одну важливу передумову – міжнародна допомога повинна надходити своєчасно та в прогнозованих обсягах.

4. Чи достатньо в України валютних резервів?

Станом на 1 жовтня 2026 року міжнародні резерви України становили близько 47,1 млрд доларів.

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Це значний ресурс, хоча останніми місяцями резерви зазнали тиску через високі обсяги валютних інтервенцій і затримки з надходженням міжнародного фінансування.

Важливо, що Національний банк не просто констатує наявність резервів, а оцінює їх достатність з урахуванням майбутніх потреб країни.

За оновленим прогнозом НБУ від 29 жовтня, міжнародні резерви можуть становити 62,8 млрд доларів наприкінці 2026 року та 62,1 млрд доларів наприкінці 2027-го.

Це нижче за попередні прогнозні оцінки. Причина – передусім менші, ніж очікувалося, надходження зовнішнього фінансування у третьому кварталі та вищий тиск на валютному ринку.

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Але принципово важливо інше: прогноз передбачає збереження значного рівня резервів завдяки очікуваній міжнародній підтримці.

За оцінками НБУ, у 2027 році Україна може отримати близько 89 млрд доларів зовнішнього фінансування, включно з бюджетною та оборонною складовими відповідних програм підтримки.

Ці кошти мають критичне значення не лише для фінансування бюджету, а й для макрофінансової стабільності країни.

Тому стабільність міжнародної допомоги – один із ключових чинників стійкості гривні на найближчі роки.

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5. Чи потрібно боятися подальшого послаблення гривні?

На мою думку, потрібно розділяти два питання: чи можливі подальші курсові коливання і чи є підстави очікувати неконтрольованої девальвації.

Перше – безумовно. Український валютний ринок працює в умовах війни, значних зовнішніх дисбалансів та високої невизначеності. Тому коливання курсу є природною реакцією на зміну попиту та пропозиції.

Друге – зовсім інша історія.

Національний банк дотримується режиму керованої гнучкості обмінного курсу. Це означає, що курс не є жорстко зафіксованим, але НБУ присутній на ринку та проводить інтервенції, щоб згладжувати надмірні коливання.

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І це принципова відмінність від класичної фіксації курсу.

У режимі керованої гнучкості гривня може як послаблюватися, так і зміцнюватися залежно від ринкової ситуації.

Водночас завдання Національного банку – не допустити дестабілізації валютного ринку та закріплення девальваційних очікувань, які можуть додатково розкручувати інфляцію.

Тут важливо згадати й рішення НБУ від 29 жовтня 2026 року: облікову ставку було підвищено до 16,5%.

Це рішення, серед іншого, спрямоване на підтримання привабливості гривневих заощаджень, збереження стійкості валютного ринку та стримування інфляційних очікувань.

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Для економіки важливо, щоб громадяни та бізнес мали стимули зберігати частину своїх заощаджень у гривні, а не переводити їх у валюту через побоювання щодо майбутнього курсу.

Саме тому монетарна політика, валютна політика та довіра до національної валюти тісно пов’язані між собою.

6. Що буде з курсом до кінця 2026-го та у 2027 році?

Це запитання, на яке сьогодні хочуть почути відповідь практично всі.

Відразу зазначу: Національний банк не оприлюднює цільового прогнозу обмінного курсу. За режиму керованої гнучкості курс визначається ринковими чинниками, а не заздалегідь встановленою цифрою.

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Уряд у бюджетних розрахунках передбачає середньорічний курс 44,4 грн за долар у 2026 році та 47,1 грн у 2027 році. Розрахунковий показник на кінець 2027 року становить 48,3 грн за долар.

Однак важливо розуміти: курс, закладений у бюджет, – це технічне макроекономічне припущення для розрахунку доходів і видатків. Це не обіцянка держави, не прогноз НБУ і тим більше не орієнтир, до якого обов’язково має прийти ринок.

На мою думку, у найближчі місяці на валютний ринок найбільше впливатимуть п’ять факторів:

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своєчасність і достатність міжнародної фінансової допомоги;

обсяги бюджетних видатків, передусім на оборону;

динаміка експорту та можливості відновлення логістики;

світові ціни на енергоносії;

привабливість гривневих депозитів та облігацій внутрішньої державної позики.

Якщо міжнародна підтримка надходитиме відповідно до запланованих обсягів, а експортні надходження поступово відновлюватимуться, це створюватиме передумови для збереження стійкості валютного ринку.

Якщо ж фінансування затримуватиметься, воєнні ризики посилюватимуться, а імпортні потреби зростатимуть, тиск на гривню буде більшим.

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Тому я б не радив сприймати будь-яку конкретну цифру курсу на кінець року чи 2027-й як гарантований результат.

Валютний курс – це передусім результат економічних процесів, а не самостійна мета економічної політики.

7. Що насправді визначатиме майбутнє гривні?

У довгостроковій перспективі курс національної валюти не можна забезпечити лише валютними інтервенціями чи високою обліковою ставкою.

Стійка гривня – це результат сильної економіки.

Нам необхідно поступово змінювати структуру української економіки: збільшувати частку продукції з високою доданою вартістю, розвивати переробну промисловість, машинобудування, оборонно-промисловий комплекс, енергетику, технологічний сектор та експорт послуг.

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Нам потрібні нові виробництва, інвестиції, робочі місця, продуктивність праці та конкурентоспроможний експорт.

Не менш важливе завдання – повернення приватного капіталу в Україну. Для цього потрібні захист прав власності, передбачуване регуляторне середовище, ефективна судова система, доступне фінансування та зрозумілі правила ведення бізнесу.

Міжнародна допомога сьогодні є критично важливою для підтримання макрофінансової стабільності. Але стратегічно Україна повинна рухатися до моделі, у якій дедалі більшу роль у формуванні валютних надходжень відіграватимуть власний експорт, приватні інвестиції та продуктивна економічна діяльність.

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Зрештою, сильна національна валюта не створюється адміністративним рішенням. Вона є відображенням довіри до економіки, її продуктивності, конкурентоспроможності та здатності країни заробляти валюту.

Тому сьогодні наше завдання – не просто обговорювати, скільки коштуватиме долар наприкінці року. Наше завдання – створити економічні передумови, за яких Україна матиме більше власних валютних надходжень, меншу структурну залежність від імпорту та значно більшу фінансову стійкість.

І саме до цього повинна бути спрямована економічна політика держави.

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