CEO Havas Village Наталія Морозова: за який маркетинг-результат сьогодні готовий платити бізнес

Маркетинг і бізнес можуть подивитися на одну кампанію й побачити різні результати.

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Про це розповідає CEO Havas Village Наталія Морозова.

Маркетинг скаже: ROAS виріс до 500%, вартість ліда знизилася на 20%, consideration додав п’ять процентних пунктів. CEO або CFO поставить інше запитання: і що саме це змінило для бізнесу?

Скільки додаткової виручки ми отримали? Яку маржу вона принесла? Чи залучили нових клієнтів? Чи збільшилася їхня цінність для компанії? Коли результат стане помітним у продажах – і наскільки можна стверджувати, що саме маркетинг його спричинив?

Це не означає, що бізнесу потрібні лише продажі, а маркетингові метрики втратили сенс. Радше змінюється стандарт доказу.

Різні показники перебувають на різній відстані від фінансового результату. Що ця відстань більша, то більше роботи потрібно зробити маркетингу, щоб пояснити економічний зв’язок.

CEO та CFO дедалі частіше просять цей переклад

У The CMO Survey 2026 58,8% маркетингових керівників повідомили про зростання тиску з боку CEO щодо необхідності доводити цінність маркетингу, а 55,5% – з боку CFO.

Цікавіше навіть те, що маркетологи роблять у відповідь. 86,3% посилюють performance tracking, 75% намагаються демонструвати фінансовий вплив маркетингу, 67,3% – цінність бренду та відносин із клієнтами.

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Це вже не дискусія про те, чи має маркетинг бути measurable. Він таким є. Питання в іншому: що саме ми вимірюємо і чи достатньо цього показника, щоб ухвалювати бізнес-рішення?

Додатковий контекст дає Gartner. У 2026 році середній маркетинговий бюджет опитаних компаній становить 7,8% виручки проти 7,7% роком раніше, а 56% CMO вважають, що доступного бюджету недостатньо для реалізації їхньої стратегії. В умовах обмеженого ресурсу пояснювати внесок кожної великої інвестиції стає ще важливіше.

ROAS: п’ять гривень виручки ще не означають п’ять гривень цінності

ROAS, мабуть, один із найзручніших прикладів цього розриву.

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Умовно кампанія має ROAS 500%. На кожну гривню рекламних витрат система показує п’ять гривень виручки. На рівні рекламної кампанії це зрозумілий і потрібний показник.

На рівні бізнесу історія тільки починається.

Яка маржа цих продажів? Чи продавали ми продукт за повною ціною або підтримували результат знижками? Чи прийшли нові покупці? Чи були серед атрибутованих продажів ті, що все одно відбулися б без реклами?

Останнє питання принципове. Attribution показує, яким рекламним контактам система зарахувала конверсію. Це не те саме, що довести причинний зв’язок між інвестицією та додатковим продажем.

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У своєму Google Modern Measurement Playbook Google прямо розділяє ці інструменти: attribution допомагає розподіляти credit між touchpoints, incrementality experiments – оцінювати причинний додатковий ефект маркетингової активності, а marketing mix modelling – аналізувати внесок медіа разом з іншими факторами, що впливають на продажі. Сам Google наголошує: одного measurement tool сьогодні недостатньо.

Тому переклад ROAS мовою бізнесу – це не відмова від нього. Це наступний крок: яку економічну цінність створила виручка, яку ми бачимо у звіті, і яку її частину можна пов’язати саме з нашою інвестицією?

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CAC: дешевший клієнт не завжди вигідніший

Інший приклад – customer acquisition cost.

Знизити CAC із $40 до $25 виглядає як безумовно хороший результат. Маркетинг справді почав дешевше залучати клієнтів.

Проте бізнесу важливо знати, яких саме клієнтів.

Якщо покупець, залучений за $25, робить одну низькомаржинальну покупку й більше не повертається, він може бути менш вигідним, ніж клієнт із CAC $40, який купує регулярно протягом двох років.

Тому сам CAC майже завжди потребує контексту: маржинальності, repeat rate, retention, lifetime value, терміну окупності залучення.

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У цьому і полягає різниця між оптимізацією показника та оптимізацією бізнесу.

Performance-команда може абсолютно коректно сказати: "ми зменшили вартість залучення на 35%". Для розмови з CFO речення має продовжуватися: як це вплинуло на економіку нового клієнта?

Лід – це ще не клієнт

З лідами ця відстань ще помітніша.

Уявімо, що кампанія дала вдвічі більше заявок і знизила CPL на 30%. Обидві цифри виглядають переконливо.

Проте якщо sales-команда отримала багато контактів, які не відповідають потрібному профілю, кількість угод може не змінитися взагалі.

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Тоді маркетинг справді покращив CPL, але бізнес не отримав відповідного покращення результату.

Тому для компанії важлива не тільки вартість входу у воронку, а весь зв’язок між маркетингом і продажами: скільки лідів виявилися якісними, скільки перейшли в opportunities, яка частка завершилася угодами, яку виручку та маржу вони створили.

Особливо це помітно в категоріях із довгим циклом прийняття рішення. Між рекламним контактом і контрактом можуть пройти місяці. Вимагати від маркетингу показати продаж уже завтра було б некоректно. Але так само некоректно завершувати оцінювання результату на кількості заявок.

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Потрібно розуміти маршрут від одного до іншого.

З брендом відстань більша. Це не робить його менш цінним

Найскладнішим цей переклад стає тоді, коли маркетинг працює не з транзакцією, а з майбутньою ймовірністю вибору.

Awareness, consideration, preference або brand equity значно далі від P&L, ніж конверсія в ecommerce. Тому й економічний зв’язок тут складніше побачити в одному дашборді.

Водночас із цього не випливає, що бізнес не хоче інвестувати в бренд.

Дослідження WARC та WARC × ANA, The Multiplier Playbook 2026 зафіксувало показовий розрив: 67% маркетологів вважають, що C-suite їхніх компаній визнає важливість бренду, проте лише 19% кажуть, що brand equity сприймається керівництвом як драйвер конкретних business outcomes.

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Тобто питання не обов’язково звучить як "навіщо нам бренд?". Частіше воно звучить так: як зміна brand equity позначиться на бізнесі?

Саме тут маркетинговій команді потрібно зробити найдовший переклад.

Не зупинитися на тому, що awareness виріс на п’ять пунктів, а пояснити гіпотезу далі: яку поведінку це має змінити; як ця поведінка пов’язана з penetration, частотою покупки, consideration, pricing power чи ефективністю подальшої performance-комунікації; яким методом і через який період ми перевірятимемо цей зв’язок.

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Не кожен із цих ефектів можна побачити наступного місяця. Проте бізнесу потрібна не обіцянка миттєвого результату, а зрозуміла логіка того, де саме цей результат має виникнути.

Хороша маркетингова метрика відповідає на своє питання

Тут, на мою думку, є важлива межа.

Перекладати маркетинг мовою бізнесу – не означає замінити всі показники одним ROI.

CTR потрібен, щоб оцінювати реакцію на конкретне повідомлення. CPL – щоб контролювати ефективність залучення заявок. CAC – щоб бачити вартість нового клієнта. Brand consideration – щоб розуміти зміни у ставленні та ймовірності вибору.

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Проблема починається не тоді, коли маркетинг користується проміжними метриками. Проблема починається, коли проміжна метрика стає кінцевою відповіддю на питання про цінність маркетингу для компанії.

Тому, можливо, маркетингу сьогодні потрібно не менше метрик, а краще розуміння ролі кожної з них.

Якщо ми говоримо про ROAS – що знаходиться між ним і прибутком? Якщо про CAC – що відбувається з клієнтом після залучення? Якщо про leads – якою є їхня конверсія у реальний pipeline? Якщо про бренд – через який економічний механізм його зміцнення створює цінність?

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Чим далі показник від фінансового результату, тим важливішою стає відповідь на це "що далі?".

Бізнес дедалі частіше просить маркетинг говорити мовою інвестицій: що саме змінилося, коли з’явиться ефект і де він проявиться в результатах компанії. Це закономірна вимога.

Але вона ставить перед маркетингом складніше питання: як зробити свій внесок у бізнес вимірюваним і зрозумілим – не звівши його цінність лише до показників, які знаходяться найближче до транзакції?