Бюджетний бенкет під час чуми: Тука розкритикував бюджетні пріоритети уряду

Уряд планує вилучити 21,95 млрд грн із місцевих бюджетів у 2027 році, водночас збільшуючи видатки на утримання Кабміну. На цьому тлі громади стикаються з блокуванням критичних платежів, проблемами із закупівлею ліків, виплатою зарплат комунальникам і підготовкою до опалювального сезону.

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Про це написав Георгій Тука – колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб і засновник волонтерської групи "Народний тил".

"Уже тривалий час спостерігаю за ситуацією навколо так званої "бюджетної оптимізації"", – зазначив Тука.

За його словами, спочатку уряд зупинив критичні виплати громадам, а тепер передбачає вилучення 21,95 млрд грн із місцевих бюджетів у 2027 році.

"І водночас збільшує видатки на Кабмін", – наголосив він.

Зокрема, фінансування господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабміну, за даними Туки, зростає на 6 млрд грн – майже в півтора раза. Загалом на утримання органів державної влади без урахування силових структур у проєкті бюджету передбачено 83,3 млрд грн.

Тука також звернув увагу на активність керівництва уряду на тлі проблем із фінансуванням громад.

За його словами, новий прем’єр щодня знімає відеоролики, а також триває ремонт його кабінету. Тука протиставляє ці витрати ситуації в містах, де бракує коштів на критично важливі потреби.

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"Виходить дивна розстановка пріоритетів: коли йдеться про виживання міст, держава вимагає затягнути паски, а коли про комфорт чиновників та їхню публічну картинку – бюджетні обмеження раптом відходять на другий план", – зазначив він.

Тука стверджує, що наслідки фінансових обмежень уже відчувають громади в різних регіонах України.

"Вдумайтеся – 218 громад. За цими сухими цифрами – щоденне життя сотень тисяч людей, які напередодні зими залишаються без води, ліків і тепла", – написав він.

За наведеними ним прикладами, у Ніжині реанімаційні відділення не можуть закупити критично необхідні медикаменти через заблоковані платежі. У Тернополі та Калуші виникають ризики зриву опалювального сезону, а у Львові зависли розрахунки за газ для теплоенерго.

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В Івано-Франківську, Кропивницькому та Кам’янці-Подільському зупиняються автобуси. Працівники критичної інфраструктури в Білій Церкві та Львові залишаються без зарплат, а Жванецька громада потерпає від проблем із вивезенням сміття.

"У Конотопі та Львові бракує ресурсів, щоб розбирати завали після ракетних ударів і латати дахи розбомблених будинків", – додав Тука.

Він зазначив, що уряд пояснює такі рішення необхідністю економити кошти заради потреб армії.

"Але якось дивно виходить: у громад забирають гроші на найнеобхідніше, прикриваючись фронтом, а на Грушевського водночас збільшують фінансування, облаштовують кабінети й створюють комфортні умови для чиновників. Під час чуми, як відомо, теж не всі відмовляються від бенкету", – написав він.

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Окремо Тука порушив питання залежності критичних платежів громад від рішень посадовців.

"Спочатку в країні з’явився "шлагбаум Мінфіна", а тепер, схоже, з’явився "шлагбаум Корецкого". Коли критичні платежі громад залежать від ручного рішення посадовця, який на власний розсуд визначає, що пропустити, а що заблокувати, це вже не просто бюджетна політика", – заявив він.

За словами Туки, громади мають власні зобов’язання перед мешканцями: купувати ліки для лікарень, виплачувати зарплати комунальникам, забезпечувати транспорт, готуватися до опалювального сезону та ліквідовувати наслідки російських ударів.

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"І все це не може чекати, поки хтось у столиці вирішить, чи дозволити провести черговий платіж", – наголосив він.

Тука вважає, що така практика створює ризики політичного тиску та позбавлення громад фінансової самостійності.

"Бо коли гроші є, але можливість ними скористатися залежить від ручного погодження згори, місцеве самоврядування перетворюється на прохача.

А громади, які не можуть самостійно виконувати навіть критичні зобов’язання, втрачають незалежність у рішеннях, за які відповідають перед своїми мешканцями. Фактично, мова йде про знищення децентралізації в країні", – підсумував він.

На думку Туки, ситуація навколо бюджетних рішень суттєво відрізняється від офіційних заяв про необхідність економії заради фронту.