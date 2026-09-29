В Україні понад п’ята частина ринку тютюнової продукції припадає на нелегальний обіг. У липні 2026 року його частка сягнула 21,6%, а річні втрати державного бюджету через несплату податків оцінюються у 36,4 млрд грн. Основним чинником зростання став продаж усередині країни продукції з маркуванням Duty Free або призначеної для експорту.

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Про це свідчать дані проєкту "Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні", який проводить Kantar Україна.

Від початку року показник послідовно зростав: у лютому частка нелегальної продукції становила 17,6%, у квітні підвищилася до 19,8%, а в липні досягла 21,6%. Отже, за п’ять місяців вона збільшилася на 4 відсоткові пункти. Липневий результат є найвищим із 2023 року, коли в жовтні було зафіксовано історичний максимум у 25,7%.

Найпомітніші зміни відбулися в сегменті продукції, маркованої Duty Free або призначеної для експорту, яку незаконно продають в Україні. Її частка зросла із 7,8% у квітні до 10,9% у липні, що, за висновками дослідження, і зумовило основне зростання нелегального ринку.

Водночас частка підробленої продукції, зокрема з фальшивими акцизними марками, скоротилася з 11,2% до 9,1%. Однак це зниження не компенсувало збільшення інших сегментів незаконного обігу.

За оцінкою дослідників, за таких масштабів нелегального ринку річні податкові втрати бюджету становлять рекордні 36,4 млрд грн. Йдеться саме про оцінку втрат у річному вимірі, а не про суму вже недоотриманих від початку року надходжень.

Географія нелегальної торгівлі суттєво не змінилася. Близько 68% її обсягу припадає на сім регіонів: Дніпропетровщину (18%), Харківщину (12%), Одещину (11%), Київ та Київську область разом (8%), Львівщину (7%), Кіровоградщину та Хмельниччину (по 6%).

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Основними каналами збуту залишаються кіоски та магазини, через які реалізують близько двох третин нелегальної тютюнової продукції.

Питання протидії незаконному обігу підакцизних товарів залишається актуальним і на тлі кадрових змін у податковій службі. 25 вересня уряд призначив Юрія Конюшенка першим заступником керівника Державної податкової служби та тимчасово поклав на нього виконання обов’язків її очільника. Серед визначених прем’єр-міністром завдань: виконання планів бюджетних надходжень, спрощення адміністрування податків, покращення взаємодії з бізнесом та відкритий діалог із платниками.

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Згідно зі звітом Інституту соціально-економічної трансформації, однією з ключових проблем у роботі податкової залишається сегмент підакцизних товарів, зокрема нелегальний обіг нікотиновмісної продукції.

Окрему увагу медіа приділяють операціям із тютюновою сировиною. Раніше повідомлялося, що ТОВ "Люкс-Трейд Комерц" ввезла в Україну майже 1000 тонн тютюну, не замовивши жодної акцизної марки. У публікації це розглядалося як можлива ознака підготовки до нелегального виробництва тютюнових виробів.

За даними журналістів, компанія також імпортувала 560 тонн тютюну протягом другого кварталу. У тому ж повідомленні зазначалося, що залишки сировини на складах ТОВ "Ферментаційний завод "ТОБАКО" становили 5750 тонн за відсутності замовлень акцизних марок. Наведені журналістами обставини потребують перевірки контролюючими органами й самі собою не встановлюють факту незаконного виробництва.

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Бізнес-спільнота неодноразово зверталася до податківців та правоохоронців із закликом посилити боротьбу з незаконним виробництвом та обігом підакцизних товарів.

Серед напрямів, які потребують уваги контролюючих органів, називають імпорт тютюнової сировини у промислових масштабах через підставні компанії, виробництво немаркованої продукції під виглядом експортної або призначеної для Duty Free, використання підроблених акцизних марок та незаконний обіг рідин для електронних сигарет.

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