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Була причетна до санкцій проти Порошенка і звільнилася перед обшуками НАБУ: що відомо про колишню топпосадовицю НБУ Дар'ю Сафіну

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
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Дар'я Сафіна
Що відомо про посадовицю НБУ Сафіну, яка звільнилася перед обшуками НАБУ. Джерело: Facebook/Daria Sofina

За декілька днів до обшуків, які Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) провело у Національному банку (НБУ), з фінрегулятора звільнилася директорка департаменту ліцензування Дарʼя Софіна. Саме вона може могла підписувати документи про визнання п’ятого президента Петра Порошенка "особою з небездоганною репутацією" та його вплив на Міжнародний інвестиційний банк (МІБ).

Про це свідчать результати розслідування, опубліковані виданням "Букви". Журналісти стверджують, що її професійний шлях тісно переплітається з проєктами та посадовцями, пов'язаними з колишнім керівництвом Офісу президента – зокрема з уповноваженим президента з питань санкційної політики Владиславом Власюком.

Кар'єрний шлях Дар'ї Софіної

Софіна перейшла з НАЗК до НБУ у грудні 2022 року, очоливши управління санкційної політики у структурі Департаменту фінансового моніторингу. У травні 2024 року вона пішла на підвищення, очоливши Департамент ліцензування НБУ, де контролювала реєстрацію, ліцензування та оцінку структури власності як банківських, так і небанківських фінустанов.

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Владислав Власюк же свого часу керував нарадою в Мінекономіки, яка легалізувала санкційні подання проти Петра Порошенка на розгляд Ради нацбезпеки і оборони. Причому Софіна та Власюк неодноразово виступали спільними спікерами на профільних заходах щодо санкційної політики, де Софіна представляла НАЗК.

Справа "небездоганної репутації" Петра Порошенка

Ключовим епізодом, у якому особисто фігурує Дар’я Софіна, стало ухвалення рішення Національного банку щодо визнання Петра Порошенка особою з "небездоганною репутацією". За даними розслідування, вона відігравала у  цьому безпосередню роль:

  • після призначення очільницею Департаменту ліцензування Софіна підписала лист, який став підставою для подальших обмежень проти п'ятого президента;
  • 28 квітня 2025 року відбулося засідання Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ, на якому Софіна особисто обґрунтовувала необхідність застосування цих обмежувальних заходів.

Адвокати Петра Порошенка назвали це рішення елементом політичного переслідування, підкресливши, що статус "небездоганної репутації" використано як технічний інструмент для встановлення контролю над банківськими установами, акціонером яких він є (зокрема МІБ).

Сама ж Сафіна наполягає, що подала заяву про звільнення за власним бажанням ще 12 жовтня.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, 21 жовтня НАБУ провело обшуки за місцем роботи голови НБУ Андрія Пишного і за місцем проживання одного з представників НБУ. Сам Пишний запевняє, що обшуки не стосуються ані його службової діяльності, аны діяльності самого НБУ, а детективи НАБУ "шукали докази у справі, пов'язаній з іншими обставинами й особами".

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