"Брухт можна буде продавати, коли бюджет на цьому зароблятиме": "Укрметалургпром" закликав зберегти нульову квоту на експорт

Відновлення українських металургійних підприємств значною мірою залежатиме від того, чи зможуть вони купувати достатньо металобрухту всередині країни, тому галузь наполягатиме на продовженні нульової квоти на його експорт. Втім, продаж сировини можливий, якщо Україна буде на цьому заробляти: для цього потрібно або запровадити експортне мито 180 євро/тонна у всі без винятку країни, або запуск аукціонів на Prozorro, каже президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

Відео дня

За його словами, запровадження нульової квоти дало позитивний ефект: дефіцит брухту на внутрішньому ринку зник, а підприємства отримали стабільний доступ до сировини.

У 2025 році, коли продаж ще був дозволений, експорт брухту зріс на 53%, до 448,7 тис. тонн. Але проблема у тому, що значна частина поставок йшла транзитом через країни ЄС, що дозволяло не сплачувати експортне мито €180 за тонну, зауважив він.

Водночас Каленков наголосив, що нині питання брухту особливо важливе для відновлення зупинених підприємств. "Інтерпайп" безпосередньо залежить від цієї сировини, а "Запоріжсталь" і "Каметсталь" опрацьовують можливість збільшення частки брухту у виробництві сталі та скорочення використання чавуну. На цьому тлі експерт не вважає нинішню зупинку частини металургійних потужностей аргументом на користь відкриття експорту брухту. Навпаки – по мірі того, як робота підприємств буде відновлюватися, внутрішній попит на сировину зростатиме.

РЕКЛАМА

"Увесь металобрухт, який перебуває в Україні, може і має бути перероблений тут, на українських металургійних комбінатах", – впевнений він.

Якщо експорт все ж буде відновлено, Каленков пропонує два можливі механізми: експортне мито €180 за тонну для всіх напрямків, включно з ЄС, або продаж обмежених квот через аукціони Prozorro.

До запровадження одного з цих механізмів галузь наполягатиме на збереженні нульової квоти. За словами Каленкова, це важливо як для майбутньої конкурентоспроможності металургії, так і для швидкості відновлення зупинених підприємств.

Головні історії дня