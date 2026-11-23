Заборгованість НЕК "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку електроенергії за півтора року зросла вдвічі та станом на 30 жовтня 2026 року досягла 38,5 млрд грн. Водночас борги учасників ринку перед самою компанією становлять 47,8 млрд грн.

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Про це повідомляє Forbes Ukraine із посиланням на відповідь "Укренерго" на запит видання.

За даними компанії, проблема взаємної заборгованості на балансуючому ринку залишається невирішеною. При цьому борги перед самим системним оператором на 9,3 млрд грн перевищують його зобов’язання перед учасниками ринку.

Ще навесні 2024 року "Укренерго" планувало повністю розрахуватися з учасниками балансуючого ринку до кінця того ж року. Однак станом на жовтень 2026 року заборгованість не лише збереглася, а й суттєво зросла.

Таким чином, попри раніше озвучені плани погашення боргів, проблема неплатежів на балансуючому ринку продовжує загострюватися.

Раніше експерт з енергетики Володимир Омельченко заявив, що накопичення заборгованості перед виробниками електроенергії підриває довіру інвесторів та ставить під загрозу плани будівництва нових генеруючих потужностей в Україні.