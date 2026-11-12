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Борги на балансуючому ринку зростають утричі швидше, ніж їх погашають, – Герус

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read1 хв
249
Борги на балансуючому ринку зростають утричі швидше, ніж їх погашають, – Герус
Держава має припинити накопичення нових боргів. Джерело: DepositPhotos.com

Першочерговим завданням держави має стати припинення накопичення нових боргів на балансуючому ринку електроенергії, оскільки спрямування мільярдів гривень на погашення заборгованості не дає результату, поки неплатежі продовжують зростати.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

"Ми розподіляємо умовно 5 мільярдів гривень, а борги приростають на 15 мільярдів. Заливаємо гроші, а ефекту немає. Питання номер один – зупинити приріст", – наголосив Герус.

За його словами, серед системних боржників на ринку електроенергії залишаються водоканали, державні підприємства та шахти. Зокрема, тарифи для водоканалів не переглядалися з 2021 року, через що різниця у витратах фактично лягала на енергетичну галузь. Водночас із літа 2026 року ситуація почала покращуватися завдяки дозволу переглядати тарифи.

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"Не може такого бути, що споживач бере і не платить", – підкреслив він.

Герус зазначив, що держава шукає кошти для погашення заборгованості, зокрема за рахунок доходів НЕК "Укренерго". Проте без припинення накопичення нових боргів такі заходи не вирішують проблему. За його словами, врегулювання ситуації з неплатежами може стати однією з умов європейської програми Ukraine Facility на наступний рік.

Раніше голова Української асоціації відновлюваної енергетики Ольга Євстігнєєва заявила, що без вирішення проблеми боргів Україна не зможе повноцінно інтегруватися до європейського енергоринку. За її словами, за накопиченням заборгованості стоять не лише соціальні обставини, а й політичні інтереси. Водночас несплачені борги зрештою перекладаються на інших споживачів.

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ЕнергетикаелектроенергіяборгиУкраїна
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