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Борги на балансуючому ринку залишають енергетиків без грошей на відновлення — Інститут майбутнього

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read1 хв
117
Борги на балансуючому ринку залишають енергетиків без грошей на відновлення — Інститут майбутнього
Ілюстрація. Лінії електропередачі. Джерело: depositphotos.com

Зростання боргів перед учасниками балансуючого ринку позбавляє енергетичні компанії коштів, необхідних для відновлення після російських обстрілів, та стримує будівництво нових електростанцій.

Про це заявив керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

За його словами, протягом останнього року боргова проблема лише загострилася, а заборгованість значно перевищує показники початку 2026 року.

"Інша проблема – це борги балансуючого ринку. Це проблема, яка лише посилюється за останній рік. Нові числа про борги, вони вже значно перевищують те, що на початок 2026-го року", – зазначив Прокіп.

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Експерт наголосив, що через неплатежі енергетичні компанії не отримують необхідних коштів саме тоді, коли мають витрачати значні ресурси на ремонти пошкоджених об'єктів. Водночас борги стримують інвесторів від будівництва нових потужностей, які могли б посилити енергосистему.

"З одного боку, це бар'єр для будівництва нової генерації; з іншого боку, це проблема ліквідності для компаній, які в умовах обстрілів потребують коштів для відновлення", – пояснив Прокіп.

Раніше віцепрезидент із питань енергетики ICC Ukraine Олександр Трохимець заявляв, що борги "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку залишають компанії без коштів для нормальної роботи та відлякують інвесторів. За його словами, накопичення заборгованості свідчить про недосконалість державного регулювання, яке необхідно переглянути.

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