Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись

Блог

Гліб Іванов
Гліб Іванов

Редактор новин

Економіка / Думки
Time to read2 хв
icon 69
Блог |

Безплатне споживання електроенергії неплатниками поглиблює борги на балансуючому ринку – Немчинов

Безплатне споживання електроенергії неплатниками поглиблює борги на балансуючому ринку – Немчинов
На ринку накопичується фінансовий дефіцит та лягає на інших його учасників. Джерело: © depositphotos / long8614

Проблему боргів на балансуючому ринку неможливо вирішити, поки частина споживачів може не платити за електроенергію і водночас залишатися підключеною. Про це заявив віцепрезидент Energy Club, заступник голови правління "Одесагаз" та колишній заступник міністра енергетики Максим Немчинов.

За його словами, серед таких споживачів є водоканали та інші підприємства, які з різних причин не можна відключити. Простими словами, електроенергію вони продовжують отримувати, але гроші за неї не надходять – і в результаті фінансовий дефіцит накопичується на ринку та лягає на інших його учасників.

"Треба обов’язково навести лад на балансуючому ринку і припинити оці ігри і забавки з неплатежами, з неможливістю відключення неплатників і безплатного споживання електричної енергії водоканалами", – заявив Немчинов.

Читайте також
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
icon 10,0 т.
Мешканцям Києва та низки областей показали нові графіки відключень: де не буде світла 6 жовтня
icon 10,0 т.
Мешканцям Києва та низки областей показали нові графіки відключень: де не буде світла 6 жовтня
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
icon 9,5 т.
"Так далі тривати не може": біженців з України в країні ЄС хочуть залишити без виплат
icon 9,5 т.
"Так далі тривати не може": біженців з України в країні ЄС хочуть залишити без виплат
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
icon 8,8 т.
В Україні пропонують нові правила техогляду авто: що хочуть змінити
icon 8,8 т.
В Україні пропонують нові правила техогляду авто: що хочуть змінити

Водночас він визнав, що проблема не зводиться лише до небажання платити. Під час війни відключити боржника іноді неможливо фізично, а в окремих випадках технічна схема мереж не дозволяє відключити одного споживача, не зачепивши інших. Додатковими факторами залишаються статус критичної інфраструктури та інші обмеження.

"Тому там купа причин насправді, чому так відбувається. І там критична інфраструктура, і політичні якісь речі, і ще купа-купа всього", – пояснив Немчинов.

За його словами, частину проблем необхідно вирішувати через зміну правил ринку та регуляторні рішення. Водночас ключовим завданням залишається припинення практики, за якої споживання без оплати продовжує генерувати нові борги на балансуючому ринку.

Раніше керівник енергетичних програм ГО "Український інститут майбутнього" Андріан Прокіп заявляв, що захищені від відключення споживачі генерують багатомільярдні борги на балансуючому ринку

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Схожі теми
Енергетикаелектроенергіяборги
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись