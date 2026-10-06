Проблему боргів на балансуючому ринку неможливо вирішити, поки частина споживачів може не платити за електроенергію і водночас залишатися підключеною. Про це заявив віцепрезидент Energy Club, заступник голови правління "Одесагаз" та колишній заступник міністра енергетики Максим Немчинов.

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За його словами, серед таких споживачів є водоканали та інші підприємства, які з різних причин не можна відключити. Простими словами, електроенергію вони продовжують отримувати, але гроші за неї не надходять – і в результаті фінансовий дефіцит накопичується на ринку та лягає на інших його учасників.

"Треба обов’язково навести лад на балансуючому ринку і припинити оці ігри і забавки з неплатежами, з неможливістю відключення неплатників і безплатного споживання електричної енергії водоканалами", – заявив Немчинов.

Водночас він визнав, що проблема не зводиться лише до небажання платити. Під час війни відключити боржника іноді неможливо фізично, а в окремих випадках технічна схема мереж не дозволяє відключити одного споживача, не зачепивши інших. Додатковими факторами залишаються статус критичної інфраструктури та інші обмеження.

"Тому там купа причин насправді, чому так відбувається. І там критична інфраструктура, і політичні якісь речі, і ще купа-купа всього", – пояснив Немчинов.

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За його словами, частину проблем необхідно вирішувати через зміну правил ринку та регуляторні рішення. Водночас ключовим завданням залишається припинення практики, за якої споживання без оплати продовжує генерувати нові борги на балансуючому ринку.

Раніше керівник енергетичних програм ГО "Український інститут майбутнього" Андріан Прокіп заявляв, що захищені від відключення споживачі генерують багатомільярдні борги на балансуючому ринку

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