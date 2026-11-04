Без введення карткових даних вручну: Unex Bank розвиває онлайн-оплати із Mastercard Click to Pay

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Електромережі в Україні. ІлюстраціяТариф на електроенергію з 1 листопада: скільки платитимуть українці за кожну кВт*год"Кадри, від яких стискається серце": у мережі показали останні хвилини перед ударом РФ по школі в Комишувасі. Відео"Кадри, від яких стискається серце": у мережі показали останні хвилини перед ударом РФ по школі в Комишувасі. Відеоудар по КиєвуРосія розширила список засобів терору для ударів по Україні та готується до наступного "ривка": аналіз за місяцьДемократ Оссофф, який звинуватив оточення Трампа в збагаченні на російських енергоносіях, переміг у Джорджії: що він говорив про УкраїнуДемократ Оссофф, який звинуватив оточення Трампа в збагаченні на російських енергоносіях, переміг у Джорджії: що він говорив про УкраїнуУ справі фігурують топпосадовці СБУ та Осіпов. Ілюстративне фото.НАБУ влаштувало масштабні обшуки через кришування колцентрів: у справі фігурують топпосадовці СБУ та ОсіповПопередній курс долара більше не актуальнийСтарий курс більше неактуальний: купувати долари в українських обмінниках стало значно дешевшеУ НАБУ заявили, що посадовець СБУ погрожував застосуванням зброї: у відомстві відреагували. Усі подробиціУ НАБУ заявили, що посадовець СБУ погрожував застосуванням зброї: у відомстві відреагували. Усі подробиціЯк зміцнити прес після 60 років: 4 ефективні вправи на 21 деньЯк зміцнити прес після 60 років: 4 ефективні вправи на 21 день"Арсенал терору": у ГУР розкрили, скільки крилатих та балістичних ракет накопичила Росія"Арсенал терору": у ГУР розкрили, скільки крилатих та балістичних ракет накопичила Росія"Холостяк" Кравцов назвав два "червоних прапорці" в жінках, які відштовхують його"Холостяк" Кравцов назвав два "червоних прапорці" в жінках, які відштовхують його
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Без введення карткових даних вручну: Unex Bank розвиває онлайн-оплати із Mastercard Click to Pay

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
894
Без введення карткових даних вручну: Unex Bank розвиває онлайн-оплати із Mastercard Click to Pay
Click to Pay – це глобальне рішення для онлайн-оплат. Джерело: Unex Bank

Київ, 4 листопада 2026 – Unex Bank запровадив автоматичне підключення до сервісу Mastercard Click to Pay для всіх своїх карток Mastercard, забезпечуючи користувачам зручні та безпечні онлайн-оплати. Відтепер клієнтам Unex Bank не потрібно окремо реєструвати свої картки у сервісі: оплата з Click to Pay одразу доступна як для вже активних, так і для нових карток банку – на платформах торгових партнерів, які підтримують сервіс, достатньо вказати номер мобільного телефону та/або електронну адресу.

Click to Pay – це глобальне рішення для онлайн-оплат, що дозволяє користувачам зручно здійснювати покупки карткою без необхідності вручну вводити карткові дані – номер картки, термін її дії та CVC-код – і забезпечує простий і зручний процес розрахунку. В основі рішення лежить технологія токенізації Mastercard, що замінює платіжні реквізити картки унікальним цифровим токеном, допомагаючи захистити карткові дані під час онлайн-оплат.

"Безпека, зручність і швидкість – ключові напрямки, за якими рухаються прогресивні платіжні послуги та UnexBank. Ми завжди просувались в бік нових технологій, запроваджували ноу-хау після перевірки та адаптації, й продовжимо імплементувати найкращі рішення задля зручності клієнтів. Цифровізація платежів, міжнародні перекази нового покоління, застосування штучного інтелекту в розвитку безготівкових технологій – це все лишатиметься в фарватері розвитку найближчим часом", – зазначила Аліна Компанець, директорка з маркетингу Unex Bank.

Читайте також
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
16,7 т.
У країні ЄС ускладнили складання мовних курсів біженцями: що змінилося для українців
16,7 т.
У країні ЄС ускладнили складання мовних курсів біженцями: що змінилося для українців
Роман КостюченкоРоман Костюченко
11,0 т.
НБУ "видає" українцям золоті 100 грн з особливим дизайном: як вони виглядають
11,0 т.
НБУ "видає" українцям золоті 100 грн з особливим дизайном: як вони виглядають
Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
4,0 т.
Графіки нерівномірні, є аварійні відключення світла: де в Україні найскладніша ситуація
4,0 т.
Графіки нерівномірні, є аварійні відключення світла: де в Україні найскладніша ситуація

Click to Pay працює на різних пристроях і в різних браузерах та доступний у дедалі більшій кількості торгових партнерів. Додатковий рівень захисту забезпечує сервіс Mastercard Payment Passkey, що поєднує біометричну автентифікацію, що використовується на пристрої, – наприклад, за відбитком пальця або розпізнаванням обличчя – з технологією токенізації для безпечного підтвердження транзакцій. Payment Passkey усуває необхідність використовувати паролі чи одноразові коди, що робить процес оплати швидшим і безпечнішим. При цьому конфіденційні платіжні дані не передаються третім сторонам, і навіть у разі перехоплення інформації зловмисники не можуть нею скористатися.

Мережа Click to Pay продовжує розширюватися у світі. В Україні рішення вже доступне на gerc.ua, komunalka.ua, portmone.com.ua, easypay.ua та в інших торгових партнерів, які підтримують Click to Pay.

Про UnexBank

Unex Bank – сучасний європейський банк, що працює в Україні з 1993 року. З 2021 року розвивається як фінтех із банківською ліцензією. Належить громадянам Чехії Томашу Фіалі, який володіє 75,01% акцій, та Івану Світеку, який володіє 24,99% акцій.

Про Mastercard

Mastercard сприяє розвитку економік та розширює можливості для людей у понад 200 країнах і територіях світу. Разом із партнерами компанія розбудовує сталу економіку, де кожен має перспективи для зростання. Mastercard забезпечує широкий спектр цифрових платіжних рішень, роблячи транзакції безпечними, простими, зручними та доступними. Поєднання технологій та інновацій, партнерств і розгалуженої мережі створює унікальну екосистему продуктів та сервісів, які допомагають людям, бізнесам і державним установам реалізувати свій найбільший потенціал.

Схожі теми
банкMasterCardукраїнцімобільний телефон
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!