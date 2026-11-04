Без введення карткових даних вручну: Unex Bank розвиває онлайн-оплати із Mastercard Click to Pay

Київ, 4 листопада 2026 – Unex Bank запровадив автоматичне підключення до сервісу Mastercard Click to Pay для всіх своїх карток Mastercard, забезпечуючи користувачам зручні та безпечні онлайн-оплати. Відтепер клієнтам Unex Bank не потрібно окремо реєструвати свої картки у сервісі: оплата з Click to Pay одразу доступна як для вже активних, так і для нових карток банку – на платформах торгових партнерів, які підтримують сервіс, достатньо вказати номер мобільного телефону та/або електронну адресу.

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Click to Pay – це глобальне рішення для онлайн-оплат, що дозволяє користувачам зручно здійснювати покупки карткою без необхідності вручну вводити карткові дані – номер картки, термін її дії та CVC-код – і забезпечує простий і зручний процес розрахунку. В основі рішення лежить технологія токенізації Mastercard, що замінює платіжні реквізити картки унікальним цифровим токеном, допомагаючи захистити карткові дані під час онлайн-оплат.

"Безпека, зручність і швидкість – ключові напрямки, за якими рухаються прогресивні платіжні послуги та UnexBank. Ми завжди просувались в бік нових технологій, запроваджували ноу-хау після перевірки та адаптації, й продовжимо імплементувати найкращі рішення задля зручності клієнтів. Цифровізація платежів, міжнародні перекази нового покоління, застосування штучного інтелекту в розвитку безготівкових технологій – це все лишатиметься в фарватері розвитку найближчим часом", – зазначила Аліна Компанець, директорка з маркетингу Unex Bank.

Click to Pay працює на різних пристроях і в різних браузерах та доступний у дедалі більшій кількості торгових партнерів. Додатковий рівень захисту забезпечує сервіс Mastercard Payment Passkey, що поєднує біометричну автентифікацію, що використовується на пристрої, – наприклад, за відбитком пальця або розпізнаванням обличчя – з технологією токенізації для безпечного підтвердження транзакцій. Payment Passkey усуває необхідність використовувати паролі чи одноразові коди, що робить процес оплати швидшим і безпечнішим. При цьому конфіденційні платіжні дані не передаються третім сторонам, і навіть у разі перехоплення інформації зловмисники не можуть нею скористатися.

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Мережа Click to Pay продовжує розширюватися у світі. В Україні рішення вже доступне на gerc.ua, komunalka.ua, portmone.com.ua, easypay.ua та в інших торгових партнерів, які підтримують Click to Pay.

Про UnexBank

Unex Bank – сучасний європейський банк, що працює в Україні з 1993 року. З 2021 року розвивається як фінтех із банківською ліцензією. Належить громадянам Чехії Томашу Фіалі, який володіє 75,01% акцій, та Івану Світеку, який володіє 24,99% акцій.

Про Mastercard

Mastercard сприяє розвитку економік та розширює можливості для людей у понад 200 країнах і територіях світу. Разом із партнерами компанія розбудовує сталу економіку, де кожен має перспективи для зростання. Mastercard забезпечує широкий спектр цифрових платіжних рішень, роблячи транзакції безпечними, простими, зручними та доступними. Поєднання технологій та інновацій, партнерств і розгалуженої мережі створює унікальну екосистему продуктів та сервісів, які допомагають людям, бізнесам і державним установам реалізувати свій найбільший потенціал.

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