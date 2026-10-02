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АМУ закликала Кабмін негайно розблокувати гроші громад

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read3 хв
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АМУ закликала Кабмін негайно розблокувати гроші громад
Сторони обговорили майбутні кроки та співпрацю з партнерами. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Асоціація міст України звернулася до прем’єр-міністра Сергія Корецького, аби уряд негайно розблокував гроші, необхідні, зокрема й для підготовки до зими. Радниця голови АМУ Оксана Продан вже заявляла, що заморозкою виділення грошей громадам Кабмін порушує закон.

Про це повідомляє "Джзеркало тижня".

"За наявності коштів на рахунках муніципалітетів, при відповідності їх платежів ПКМУ №590, з 9 вересня 2026 року громадам заблоковано можливість купувати паливо для автомобілів, які виїжджають надавати медичну допомогу або розбирати завали після обстрілів. Зупинено оплату робіт і обладнання для медичних, освітніх і соціальних закладів, підготовки до опалювального сезону й виконання планів стійкості. Немає можливості готувати Пункти незламності, ремонтувати пошкоджену обстрілами інфраструктуру, енергетичні обʼєкти", – зазначили в АМУ.

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У зверненні до Корецького Асоціація міст наголосила, що блокування розрахунків громад за вищевказані послуги і не лише призводить до наслідків, яких "не зміг досягнути агресор обстрілами з початку повномасштабного вторгнення".

В АМУ підкреслили для прем’єр-міністра той факт, що коли Кабмін негайно не розблокує платежі громад, то знищить умови для роботи в Україні державних і міжнародних інституцій, освітніх, медичних і соціальних закладів.

Правління АМУ закликало Корецького зупинити нарахування штрафів на громади за непогашення кредитів і невчасні розрахунки через відсутність офіційного рішення про блокування розрахунків. Також прем’єра закликали ініціювати притягнення до відповідальності урядовців, через яких зупинилася робота всіх комунальних служб країни.

Раніше голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа повідомила, що Мінфін переніс на грудень 39 млрд грн капітальних видатків. Це саме ті гроші, які мали піти на захист енергетики перед опалювальним сезоном, будівництво укриттів у школах і лікарнях, реконструкцію медичних закладів та соціальне житло. За словами Підласи, уряд продовжує фінансувати соціальні видатки, зокрема зарплати працівникам бюджетної сфери. Однак ситуація з бюджетом залишається напруженою. Перенесення капітальних видатків на кінець року, за її словами, фактично означає, що цього року їх не профінансують.

Оксана Продан у відповідь наголосила, що державний бюджет є законом, за яким працюють уряд, усі міністерства та Міністерство фінансів. Тому, додала радниця голови АМУ, без рішення Верховної Ради в парламентсько-президентській республіці уряд не може собі дозволити: хотіти, не хотіти, платити, не платити.

Причому проблема боргів безпосередньо перед тепловиками тягнеться не перший рік. Наприкінці 2025-го АМУ повідомляла, що держава не відшкодувала теплопостачальним підприємствам різницю в тарифах на понад 64 млрд грн, а рахунки тепловиків у 14 громадах були заблоковані.

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