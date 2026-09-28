13 держав ЄС за ініціативи Австрії пропонують Єврокомісії річну паузу в ухваленні нових актів, зокрема щодо бізнесу, для відновлення конкурентоспроможності економіки. Про відповідний лист пише Euronews.

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Ініціативу підтримали Австрія, Німеччина, Польща, Італія, Чехія, Словаччина, Словенія, Данія, Литва, Естонія, Латвія, Угорщина та Португалія.

Регулювання не повинно обтяжувати підприємства невиправданою адміністративною роботою, дублюванням процедур і надмірною звітністю. Правила мають спрощувати їх реалізацію, застосування, виконання та судовий контроль, зазначено у листі.

Надмірність бюрократії визнавали у Брюсселі й раніше. Міністр Австрії з питань ЄС Клаудія Бауер назвала пропозицію "роком спрощення процедур". Не можна постійно подавати нові ініціативи, поки вже ухвалені правила залишаються неімплементованими, заявила вона. На її думку, спочатку множити регулювання, а потім спрощувати їх є стратегічною помилкою.

Окрім паузи, держави пропонують жорстку попередню експертизу кожного нового проєкту: чи доцільний він і як вплине на конкурентоспроможність. За словами Бауер, йдеться навіть не стільки про дерегуляцію, скільки про план глибокого законодавчого очищення. Акцент пропонують перенести з підготовки чергових норм на впровадження вже ухвалених та усунення зайвих процедур.

В останньому рейтингу Doing Business Світового банку до десятки країн із найкращими умовами ведення бізнесу входили лише дві держави ЄС: Данія, четверта, і Швеція, десята. Німеччина посідала 22-ге місце, Польща 40-ве, Україна 64-те. Рейтинг останніми роками не проводили, тож змін під час повномасштабної війни він не враховує. Наведені позиції характеризують попередні умови ведення бізнесу, а не нинішню ситуацію.

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Серед найбільш зарегульованих секторів ЄС називають фінанси з вимогами протидії відмиванню коштів, агросектор з екологічними умовами субсидування, ІТ із захистом даних та обмеженнями щодо ШІ, енергетику з контролем викидів, фармацевтику з вимогами до досліджень і тютюнову галузь з акцизами та обмеженнями пакування й реклами.

Дискусію щодо тютюнових і нікотинових виробів супроводжують заклики оцінювати не лише вплив обмежень на громадське здоров’я, а й економічні наслідки та ризики розширення тіньового ринку. Бюрократичні перешкоди, якими Єврокомісія стримує європейську економіку, роками критикує Європейський союз платників податків. Ініціатива 13 держав порушує питання про баланс між новими вимогами та здатністю підприємств виконувати їх без втрати конкурентоспроможності.

Головні історії дня

Україна в межах євроінтеграції також запроваджувала додаткові регулювання. Однак для підприємств, які зазнають руйнувань через російські обстріли, нові вимоги стають надмірним тягарем. Це посилює аргументи на користь принаймні тимчасової "регуляторної перерви" для українського бізнесу. В умовах війни підприємства змушені одночасно долати наслідки руйнувань, підтримувати роботу та витрачати ресурси на виконання додаткових вимог.

Аграрії, крім обмежень експорту й подорожчання пального, мають виконувати обтяжливі стандарти утримання тварин та обігу засобів захисту рослин. Металургія, що зазнала значних руйнувань останніми місяцями, стикається з CBAM, механізмом вуглецевого коригування на кордоні ЄС.

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Тютюнова галузь, у якій усі чотири найбільші компанії зазнали ударів по виробництву або складах, має адаптуватися до підвищення акцизів до рівня ЄС та вимог Директиви 2014/40. Водночас парламент готує нове регулювання нікотинових паучів, яке може спричинити 1,2 млрд грн податкових втрат щороку.

Єврокомісія готує перегляд директив про тютюнові вироби (TPD) та їхню рекламу (TAD), а 12 серпня новою "Директивою про упаковку" занурила ще одну групу підприємців у бюрократичне пекло: численні малі бізнеси припинили поставки до інших країн ЄС через непомірні адміністративні витрати.

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