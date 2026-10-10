Заввідділення в психлікарні відсудила 330 тис. грн та повернулась на роботу: поки жінка обідала, пацієнта забили до смерті

Завідувачка відділення № 5 Волинської обласної психіатричної лікарні, яку звільнили після 45 років роботи в закладі, через суд поновилася на посаді та домоглася виплати понад 330 тис. грн за час вимушеного прогулу. Також лікарня має виплатити їй 10 тис. грн моральної шкоди. Підставою для звільнення став, зокрема, інцидент, під час якого один із пацієнтів завдав іншому тілесних ушкоджень, що призвели до смерті. На момент нападу працівники відділення разом із завідувачкою були на обіді.

Відповідне рішення ухвалив Луцький міськрайонний суд. Як випливає з матеріалів справи, лікарка працювала в психіатричній лікарні з 4 серпня 1980 року. У серпні 1988-го її призначили завідувачкою відділення № 5.

13 березня 2025 року під час перевірки Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у відділенні виявили порушення правил застосування фізичних обмежень до пацієнтів. Зокрема, медичні працівники використовували побутові мотузки для фіксації пацієнта, а відповідні заходи не були належним чином зафіксовані в медичній документації та журналі реєстрації застосування фізичного обмеження та ізоляції.

Наступний інцидент стався 18 липня 2025 року. Один із пацієнтів завдав іншому тілесних ушкоджень, від яких той помер. За результатами службового розслідування встановили, що під час нападу працівники п'ятого відділення разом із завідувачкою перебували поза його межами та обідали. Керівниці закинули, що вона не забезпечила дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку та допустила залишення ними робочих місць.

25 серпня 2025 року лікарку звільнили за систематичне невиконання трудових обов'язків. Підставою для цього стало положення пункту 3 статті 40 Кодексу законів про працю України, яке передбачає можливість звільнення за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо раніше до нього застосовували дисциплінарне чи громадське стягнення.

Луцький міськрайонний суд 24 вересня 2026-го задовольнив її вимоги частково. Лікарку поновили на посаді завідувачки п'ятого відділення психіатричної лікарні. Із закладу також постановили стягнути 330 900,58 грн середнього заробітку за час вимушеного прогулу та 10 тис. грн компенсації моральної шкоди.

Крім того, лікарня має сплатити 4 620,20 грн судового збору на користь держави. В іншій частині позову, зокрема щодо більшої суми відшкодування моральної шкоди, суд відмовив. Рішення в частині поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку підлягає негайному виконанню.

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