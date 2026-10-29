Зарплати цих фахівців сягнули 85 тис.грн: які професії стали найприбутковішими в Україні

В Україні, у вересні 2026 року найвища медіанна зарплата серед проаналізованих професій була у штукатурів – 85 тис. грн, тоді як серед галузей лідирувала нерухомість із показником 40 358 грн. До переліку найбільш оплачуваних спеціальностей також увійшли стоматологи, фасадники, технологи, муляри, далекобійники та плиточники, а найбільше річне зростання серед наведених галузей зафіксували в медицині й фармацевтиці – на 40%.

Про це свідчать дані аналітичного дослідження OLX Робота. Згідно інформації, найвища медіанна зарплата серед проаналізованих сфер була в нерухомості – 40 358 грн, за рік цей показник зріс на 13%.

Друге місце посіли будівництво та облицювальні роботи. Медіанна зарплата в цій категорії становила 38 080 грн, що на 11% більше, ніж у вересні 2025 року. Високі показники також зафіксували у сфері обслуговування автомобілів, логістики та агробізнесі. Рейтинг найбільш оплачуваних галузей має такий вигляд:

нерухомість – 40 358 грн на місяць, зростання за рік на 13%;

будівництво та облицювальні роботи – 38 080 грн, +11%;

СТО та автомийки – 36 042 грн, +13%;

логістика, склад і доставка – 33 287 грн, +17%;

сільське та лісове господарство, агробізнес – 31 150 грн, +12%;

банки, фінанси, страхування та юриспруденція – 29 343 грн, +7%;

виробництво та робітничі спеціальності – 29 000 грн, +19%;

кол-центри та телекомунікації – 27 226 грн, +12%;

медицина та фармацевтика – 27 221 грн, +40%.

Таким чином, одразу кілька позицій у верхній частині рейтингу посідають галузі, де потрібні спеціалізовані практичні навички. Це будівництво, ремонт автомобілів, логістика та виробництво. Водночас фінансовий сектор також залишається серед напрямів із відносно високою оплатою праці.

Окремо вирізняється медицина та фармацевтика. Попри те, що медіанна зарплата в цій категорії не належить до найвищих у загальному переліку, саме тут зафіксували найбільше річне зростання серед наведених галузей – на 40%.

Де зарплати найнижчі

На протилежному боці рейтингу опинилися клінінг і домашній персонал, охорона та безпека, а також освіта й переклад. У вересні 2026 року медіанна зарплата в клінінгу та серед домашнього персоналу становила 14 066 грн. За рік вона зросла на 14%. В охороні та безпеці медіанний показник досяг 16 381 грн, що лише на 4% більше, ніж роком раніше.

В освіті та перекладі медіанна зарплата становила 17 000 грн. Водночас ця категорія продемонструвала помітніше річне зростання – на 27%. Отже, навіть у сферах із відносно низькими зарплатами оплата праці підвищується. Однак темпи змін відрізняються, якщо в освіті й перекладі приріст сягнув 27%, то в охороні та безпеці він становив лише 4%.

Керівниця напрямку OLX Робота Марія Абдулліна зазначила, що високі зарплати сьогодні зосереджені не лише в офісних або цифрових професіях. За її словами, значну частину рейтингу формують сфери, де особливо важливі практичні навички та досвід, а роботодавці стикаються з дефіцитом кваліфікованих фахівців.

Які професії приносять найбільший дохід

Якщо порівнювати не цілі галузі, а конкретні професії, різниця в оплаті праці стає ще помітнішою. За даними OLX Робота, абсолютним лідером рейтингу у вересні 2026 року стали штукатури, яким пропонують медіанну зарплату 85 000 грн на місяць.

За рік цей показник зріс на 33%. Таким чином, професія очолила рейтинг не лише за рівнем оплати праці, а й за темпами її підвищення серед найбільш оплачуваних спеціальностей, наведених у дослідженні.

На другому місці опинилися стоматологи. Їхня медіанна зарплата становила 70 375 грн, що на 28% більше, ніж у вересні 2025 року. Майже на тому самому рівні перебувають фасадники, яким пропонують 70 000 грн на місяць. За рік їхня медіанна зарплата збільшилася на 19%. До переліку професій із найвищою медіанною оплатою праці також увійшли:

технологи – 69 022 грн, зростання за рік на 31%;

муляри – 66 000 грн, +26%;

далекобійники – 65 000 грн, +8%;

плиточники – 65 000 грн, +30%;

рихтувальники – 60 000 грн, +9%.

Отже, одразу кілька професій пропонують зарплати на рівні 60-70 тис. грн і вище. При цьому серед лідерів переважають спеціальності, пов’язані з будівництвом, ремонтом, технічними процесами та перевезеннями.

Показовою є динаміка зарплат плиточників, технологів і мулярів: за рік їхні медіанні показники збільшилися відповідно на 30%, 31% і 26%. Зазначається, що це свідчить про суттєве зростання пропонованої оплати праці в окремих кваліфікованих професіях.

Водночас не всі спеціальності демонструють однакову динаміку. Наприклад, у далекобійників зарплата зросла на 8%, а у рихтувальників – на 9%. Проте навіть із таким приростом обидві професії залишаються серед найбільш оплачуваних у дослідженні.

Чому робітничі професії опинилися на вершині рейтингу

Результати дослідження демонструють, що високий дохід в Україні у 2026 році не обов’язково пов’язаний із роботою в офісі чи цифровому секторі. Значну частину верхніх позицій рейтингу посідають професії, для яких необхідні практичні навички, досвід і спеціальна підготовка.

Будівельники, штукатури, фасадники, муляри та плиточники працюють із конкретними технологіями й матеріалами, а якість їхньої роботи безпосередньо впливає на результат будівельних проєктів. Технологи забезпечують виконання виробничих процесів, а далекобійники відповідають за перевезення вантажів.

У таких професіях важливу роль відіграє наявність кваліфікованих працівників. Якщо роботодавцям складно знайти людей із потрібним досвідом, це може посилювати конкуренцію за кандидатів і впливати на запропоновану оплату праці.

Марія Абдулліна звернула увагу, що рейтинг конкретних професій ще виразніше демонструє значення робітничих спеціальностей. Для роботодавців це означає конкуренцію за фахівців із практичним досвідом, а для кандидатів – можливість підвищувати доходи, обираючи професії, які раніше не завжди сприймалися як високооплачувані.

Водночас, самі показники рейтингу не означають, що кожен працівник у зазначеній професії отримує саме таку суму. Медіанна зарплата відображає середину розподілу пропонованих оплат: половина відповідних значень нижча за неї, а половина – вища. Фактичний дохід залежить від досвіду, кваліфікації, регіону, роботодавця та умов роботи.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у 2027 році в Україні пропонують підвищити мінімальну оплату праці лікарям, фармацевтам та іншим професіоналам у сфері охорони здоров’я до 30 тис. грн, а медсестрам і медбратам – до 20 тис. грн. Проте ці суми поки не затверджені, остаточне рішення залежатиме від фінансування в державному бюджеті та відповідних постанов Кабінету міністрів.