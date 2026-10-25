За українські 5 копійок заплатять 15 тисяч: у якому році має бути випущена монета

Окремі старі українські монети номіналом 5 копійок є справжнім магнітом для колекціонерів. Річ у тім, що через свої особливості вони вважаються рідкісними й цінними, а тому за них готові платити великі гроші.

Наприклад, за екземпляр 1992 року унікального різновиду 1.1ААк можна виручити до 15 000 грн. Як пояснили фахівці ресурсу "Монеты-ягодки", відрізнити його від інших монет можна за великими насічками на гурті.

"У всіх інших монет номіналом 5 копійок насічки на гурті дрібні. Тож можна одразу взяти всі монети номіналом 5 копійок 1992 року, скласти їх разом і порівняти насічки на гурті. Якщо у всіх ваших монет насічки однаково дрібні, це означає, що серед них точно немає дорогого різновиду 1.1ААк", – розповіли фахівці.

За такі 5 копійок заплатять великі гроші. Джерело: "Монеты-ягодки"

Що буде з монетами 1 і 2 грн

Разом з тим, найближчим часом Нацбанк не змінюватиме дизайн монет номіналом 1 і 2 грн. Однак у майбутньому така можливість не виключається. Річ у тім, що до початку повномасштабної війни цей процес було запущено і, за очікуваннями, після стабілізації ситуації в країні це питання знову буде порушено. Як розповів заступник голови НБУ Олексій Шабан:

Причиною розгляду зміни дизайну монет стали скарги українців на те, що монети дуже схожі.

У зв’язку з цим, за його словами, було сформовано відповідну робочу групу.

Крім того, розпочалося обговорення можливих змін у дизайні – однієї з цих монет або двох.

"До нас зверталися й організації, й асоціації людей з інвалідністю... Але, на жаль, повномасштабна війна призупинила цю роботу", – розповів заступник голови НБУ.

Як повідомляв OBOZ.UA, зі свого боку, Нацбанк виводить з обігу купюри номіналом 50 і 200 гривень – однак не всі, а лише ті, що були випущені у 2003-2007 роках. У ході цього купюри будуть замінені на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління – тобто зразка 2014-го та наступних років випуску.