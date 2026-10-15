За українські 25 копійок заплатять 20 тисяч: у якому році має бути випущена монета

Деякі старі українські монети номіналом 25 копійок є справжнім магнітом для колекціонерів. Річ у тім, що завдяки своїм особливостям вони вважаються рідкісними та цінними, а тому за них готові платити великі гроші. Наприклад, за екземпляр 1992 року унікального різновиду 3ГАм можна отримати до 20 000 грн.

Про це розповіли фахівці ресурсу "Монети-ягідки". Розпізнати ж дорогі 25 копійок, за їхніми словами, можна за:

товстим середнім зубом тризуба;

відсутністю черешків у гронах №4 і 8.

"Різновид 3ГАм знаходили в обігу всього 4 рази. Востаннє монету продавали в червні 2019 року. Стартова ціна становила 1 000 грн і за результатами торгів сягнула 20 000 грн", – йдеться в повідомленні.

За такі 25 копійок заплатять великі гроші. Джерело: "Монети-ягідки"

НБУ виводить з обігу гривню

Зі свого боку, Нацбанк виводить з обігу купюри номіналом 50 і 200 гривень – однак не всі, а лише ті, що були випущені у 2003-2007 роках. У ході цього купюри будуть замінені на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління – тобто зразка 2014-го та наступних років випуску.

Однак, попри це, українцям не доведеться проходити процедуру спеціального обміну – адже заміна грошей відбуватиметься поступово. І одним із способів цього стануть звичайні розрахунки.

"Потрапляючи в банки, банкноти номіналами 50 і 200 грн старого зразка не будуть більше повертатися в обіг. Вони вилучатимуться і передаватимуться до Національного банку для подальшого їхнього перерахунку та утилізації", – пояснили в регуляторі.

Як повідомляв OBOZ.UA, також Національний банк оголосив про плани випустити нову пам’ятну монету номіналом 10 грн. Очікується, що її викарбують зі срібла, і вона з’явиться в листопаді. Монета буде присвячена 25-річчю візиту Папи Римського Івана Павла II в Україну.