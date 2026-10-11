За таку роботу готові платити понад 55 тис. грн: на які професії в Україні різко зріс попит

В Україні за рік різко зріс інтерес кандидатів до робітничих професій, кількість відгуків на вакансії комплектувальників збільшилася у п'ять разів, механіків – на 97%, складальників – на 66%, а зарплати окремих спеціалістів у будівництві сягають 50-55 тис. грн. Водночас, попри збільшення активності шукачів роботи, підприємства продовжують відчувати дефіцит кадрів, а конкуренція за робітничі вакансії залишається нижчою, ніж у сферах із можливістю дистанційної зайнятості.

Про це свідчать результати дослідження OLX Робота, у якому порівняли активність кандидатів у серпні 2025 та серпні 2026 років. Аналітики встановили, що інтерес до вакансій, пов'язаних із фізичною працею та технічними спеціальностями, суттєво збільшився.

Українці дедалі частіше обирають робітничі професії

Найбільш показові зміни за останній рік відбулися у сфері виробництва та робітничих спеціальностей. Саме тут зафіксували найбільше зростання кількості відгуків на одну з вакансій. Абсолютним лідером за динамікою стала посада комплектувальника – кількість відгуків на такі вакансії збільшилася вп'ятеро порівняно із серпнем минулого року. Медіанна зарплата, яку пропонували роботодавці у серпні 2026 року, становила 31,5 тис. грн.

Комплектувальники займаються підбором, перевіркою та підготовкою товарів або деталей відповідно до замовлень. Такі працівники потрібні на складах, логістичних підприємствах, у торговельних компаніях та на виробництві. Робота зазвичай передбачає виконання практичних завдань, пов'язаних із переміщенням, сортуванням та обліком продукції.

Конкретні вимоги залежать від підприємства, а для частини вакансій не потрібна тривала спеціалізована освіта. Значне зростання активності кандидатів зафіксували й серед механіків. За рік кількість відгуків на відповідні вакансії збільшилася на 97%, тобто майже вдвічі. Медіанна зарплата становила 37,5 тис. грн.

Механіки необхідні підприємствам для обслуговування, діагностики та ремонту обладнання. Від їхньої роботи залежить справність техніки та безперебійність виробничих процесів. Ще одна професія, до якої зріс інтерес українців, – складальник. Кількість відгуків на такі вакансії збільшилася на 66%, а медіанна зарплата становила 30 тис. грн.

На яких робітничих посадах пропонують найбільші зарплати

Зростання інтересу кандидатів охопило не лише складські та виробничі вакансії, а й спеціальності, що потребують технічних навичок або досвіду роботи з обладнанням. Зокрема, кількість відгуків на вакансії підсобників збільшилася на 36%. Медіанна зарплата таких працівників у серпні 2026 року становила 30 тис. грн.

Підсобники виконують допоміжні роботи на будівельних майданчиках, виробництві, складах та інших об'єктах. Залежно від роботодавця їхні обов'язки можуть включати підготовку матеріалів, переміщення вантажів, прибирання робочих зон і допомогу основним спеціалістам.

На 32% збільшилася кількість відгуків на вакансії машиністів екскаватора. При цьому медіанна зарплата таких фахівців становила 50 тис. грн, що помітно перевищує оплату праці на багатьох інших робітничих посадах із дослідження.

Робота машиніста екскаватора потребує відповідної підготовки, практичних навичок та дотримання вимог безпеки. Такі працівники залучаються до будівництва, земляних робіт, прокладання комунікацій та інших інфраструктурних проєктів. Також на 27% зросла кількість відгуків на вакансії операторів верстатів із числовим програмним керуванням (ЧПК). Медіанна зарплата становила 35 тис. грн.

У будівництві готові платити до 55 тисяч гривень

Окрему тенденцію аналітики зафіксували у будівельній галузі. Кандидати стали активніше відгукуватися на вакансії різноробочих, монтажників і будівельників. Найбільше зростання серед зазначених спеціальностей продемонстрували різноробочі – кількість відгуків збільшилася на 35%. Медіанна зарплата для цієї категорії становила 30 тис. грн.

На вакансії монтажників кандидати відгукувалися на 31% частіше, ніж роком раніше. При цьому медіанна зарплата сягнула 47,5 тис. грн. Монтажники можуть працювати з різними конструкціями, інженерними системами та обладнанням. Залежно від спеціалізації йдеться про встановлення металоконструкцій, вентиляції, електротехнічного обладнання або інших систем.

Водночас на 22% збільшилася кількість відгуків на вакансії будівельників. Медіанна зарплата цієї категорії працівників становила 55 тис. грн – один із найвищих показників серед наведених у дослідженні професій.

Зростання активності кандидатів у будівництві відбувається на тлі кадрового дефіциту, з яким стикаються українські роботодавці. Підприємствам необхідні працівники для виконання будівельних, ремонтних і монтажних робіт, однак знайти спеціалістів із відповідною кваліфікацією не завжди просто.

Скільки платять на робітничих вакансіях в Україні

Професія Зміна кількості відгуків за рік Медіанна зарплата Комплектувальник У 5 разів більше 31 500 грн Механік +97% 37 500 грн Складальник +66% 30 000 грн Підсобник +36% 30 000 грн Різноробочий +35% 30 000 грн Машиніст екскаватора +32% 50 000 грн Монтажник +31% 47 500 грн Оператор ЧПК +27% 35 000 грн Будівельник +22% 55 000 грн

Наведені суми є медіанними зарплатами у вакансіях, а не гарантованим доходом кожного працівника. Медіана означає, що половина відповідних зарплатних пропозицій перебуває вище зазначеного рівня, а половина – нижче.

На які ще вакансії українці стали відгукуватися утричі частіше

Попри значне зростання інтересу до робітничих професій, зміни на ринку праці не обмежуються виробництвом та будівництвом. Аналітики OLX Робота встановили, що одразу на трьох посадах кількість відгуків за рік збільшилася утричі.

Йдеться про копірайтерів, адміністраторів у роздрібній торгівлі та системних адміністраторів. Медіанні зарплати на цих посадах становили:

копірайтер – 20,3 тис.грн;

адміністратор у роздрібній торгівлі –25,7 тис.грн;

системний адміністратор – 32,5 тис.грн.

Зміни торкнулися також логістики, торгівлі, нерухомості, освіти та медицини. Зокрема, на 65% зросла кількість відгуків на вакансії рієлторів. У сфері логістики та доставки на 42% збільшилася кількість відгуків на вакансії вантажників.

У роздрібній торгівлі кандидати на 38% частіше відгукувалися на вакансії менеджерів із продажу. Крім того, на 28% зросла кількість відгуків на вакансії товарознавців. Позитивну динаміку зафіксували й серед професій, які потребують спеціальної освіти та професійної підготовки. Зокрема, кількість відгуків на вакансії репетиторів збільшилася на 29%, фармацевтів – на 21%, а стоматологів – на 19%.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні за рік суттєво зросли зарплати за низкою професій. Найбільше – у альпіністів: середня зарплата за цією вакансією збільшилася на 80% і сягнула 67,5 тис. грн. Разом з тим загальний показник середньої зарплати за цей період зріс на 16% до 30,5 тис. грн.