За такі українські 50 копійок заплатять понад 10 тисяч: у якому році має бути випущена монета
За українські 50 копійок зап...
Джерело: flickr/National Bank of Ukraine (NBU)
Розгорнути
Деякі старі українські монети номіналом 50 копійок є справжнім магнітом для колекціонерів. Річ у тім, що через свої особливості вони вважаються рідкісними й цінними, а тому за них готові платити великі гроші. Наприклад, за монету 1992 року різновиду 3ВАг можна отримати від 4 000 до 11 000 грн.
За даними фахівців ресурсу "Монети-ягідки", відрізнити такі монети від звичайних можна за низкою ознак. Зокрема:
- середнім зубом тризуба – товстий;
- малюнком – 17,7 мм;
- гроно №1 – має 4 ягоди, а п’ята ягода злилася з вінком;
- гуртом – гладкий.
За такі 50 копійок заплатять великі гроші.
Джерело: "Монеты-ягодки"
"50 копійок з гладким гуртом – це одні з найперших монет, які карбувалися на Луганському верстатобудівному заводі. Їх карбували в матрицях без рифлень, тому у монет немає насічок", – зазначили нумізмати.
Як відрізнити дорогі 50 копі...
Джерело: "Монеты-ягодки"
Розгорнути
Що буде з монетами 1 і 2 грн
Разом з тим, найближчим часом Нацбанк не змінюватиме дизайн монет номіналом 1 і 2 грн. Однак у майбутньому така можливість не виключається. Річ у тім, що до початку повномасштабної війни цей процес було запущено і, за очікуваннями, після стабілізації ситуації в країні це питання знову буде порушено. Як розповів заступник голови НБУ Олексій Шабан:
- Причиною розгляду зміни дизайну монет стали скарги українців на те, що монети дуже схожі.
- У зв’язку з цим, за його словами, було сформовано відповідну робочу групу.
- Крім того, розпочалося обговорення можливих змін у дизайні – однієї з цих монет або двох.
"До нас зверталися й організації, й асоціації людей з інвалідністю... Але, на жаль, повномасштабна війна призупинила цю роботу", – розповів заступник голови НБУ.
Як повідомляв OBOZ.UA, водночас, Нацбанк виводить з обігу купюри 50 і 200 гривень – однак не всі, а лише ті, які були випущені у 2003-2007 роках. І хоча в процесі купюри замінять на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління – тобто зразка 2014-го та наступних років випуску, – українцям не доведеться проходити процедуру спеціального обміну.
Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок