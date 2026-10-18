За кожну дитину знижуватимуть відсотки за іпотекою: в Україні змінили умови єОселі

В Україні запровадили нову модель єОселі для молодих родин, за якою після народження або усиновлення кожної дитини відсоткова ставка за іпотекою знижуватиметься на 2 відсоткові пункти, але не нижче 0,1% річних. Також сім'ям дозволять купувати житло площею та вартістю до 40% понад установлені нормативи, проте різницю доведеться оплачувати власними коштами, а точні строки запуску нових умов поки не оголошені.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, оновлення програми має допомогти молодим родинам придбати житло з урахуванням майбутнього поповнення сім'ї та поступово зменшувати кредитне навантаження після народження дітей.

Як зміняться відсоткові ставки за програмою єОселя

Головною особливістю нової моделі стане поетапна зміна відсоткової ставки залежно від того, скільки часу родина виплачує іпотеку. Протягом перших трьох років кредитування базова ставка становитиме 7% річних, це найнижчий початковий рівень, передбачений новою моделлю.

Починаючи з четвертого року ставка зростатиме до 10% річних і залишатиметься на цьому рівні до завершення десятого року кредитування. Із одинадцятого року базова ставка становитиме вже 12% річних. Отже, якщо родина оформлює іпотеку на 20 років, її умови змінюватимуться щонайменше двічі протягом строку кредитування.

Зазначається, що це важливо враховувати під час планування сімейного бюджету. Адже платіж, який є посильним у перші роки, може зрости після переходу до наступного періоду, якщо до цього часу не відбудеться зниження ставки завдяки народженню чи усиновленню дітей. Водночас, фактичний розмір щомісячного платежу залежатиме не лише від відсотків, а й від суми кредиту, строку погашення, розміру першого внеску та умов банківського договору.

Мінус 2% за кожну дитину: як працюватиме нова пільга

Найсуттєвіше нововведення стосується родин, у яких після оформлення іпотеки народиться або буде усиновлена дитина. За кожну таку дитину відсоткову ставку за кредитом знижуватимуть на 2 відсоткові пункти.

Наприклад, якщо родина виплачує іпотеку під 7% річних, після народження першої дитини ставка зменшиться до 5%. Якщо згодом у сім'ї з'явиться друга дитина, відсоток знизиться ще на два пункти – до 3% річних. Після народження третьої дитини ставка за такого прикладу становитиме вже 1%.

Водночас передбачено нижню межу, відсоткова ставка не може бути меншою за 0,1% річних. Тобто навіть якщо кількість дітей дає право на більше зниження, іпотека не стане повністю безвідсотковою. Важливо, що пільга стосується саме дітей, які народилися або були усиновлені після отримання кредиту.

Якщо на момент оформлення іпотеки родина вже виховує одну чи кількох дітей, із наведеного повідомлення не випливає, що за них автоматично зменшать початкову ставку. Таким чином, нова модель передбачає додаткову підтримку саме після зміни складу родини в період погашення кредиту.

Скільки становитиме ставка після народження однієї, двох або трьох дітей

Зниження відсотків застосовуватиметься до базових ставок, установлених для відповідного періоду кредитування. Наприклад, якщо після оформлення іпотеки в родині народилася одна дитина, ставка за загальним правилом становитиме 5% протягом перших трьох років, 8% – із четвертого до десятого року та 10% – починаючи з одинадцятого року.

Якщо після отримання кредиту народилися або були усиновлені двоє дітей, відповідні ставки знизяться до 3%, 6% та 8% річних. Для родини, в якій після оформлення іпотеки з'явилися троє дітей, ставки становитимуть 1%, 4% та 6% відповідно.

Зниження відсоткової ставки на два пункти може помітно вплинути на суму щомісячного платежу, особливо якщо родина ще має значну заборгованість перед банком. Для прикладу можна розглянути умовний кредит на 2 млн грн строком на 20 років.

За ануїтетною схемою погашення, коли щомісячні платежі однакові в межах періоду з незмінною ставкою, за ставки 7% річних платіж становитиме приблизно 15,5 тис. грн на місяць. Якщо ставку знизити до 5% річних за тих самих початкових умов, розрахунковий платіж становитиме близько 13,2 тис. грн.

Отже, різниця сягатиме приблизно 2,3 тис. грн на місяць, або понад 27 тис. грн у перерахунку на рік. Якщо ж ставку зменшити до 3% річних, умовний щомісячний платіж становитиме приблизно 11,1 тис. грн. У такому випадку різниця порівняно з кредитом під 7% становила б близько 4,4 тис. грн щомісяця.

Молодим родинам дозволять купувати житло на 40% більше за нормативи

Ще одна важлива зміна стосується вимог до нерухомості, яку можна придбати за державною програмою. Раніше учасники єОселі повинні були орієнтуватися на встановлені нормативи площі та вартості житла. Зазначається, що це могло обмежувати вибір квартир для родин, які планують народження дітей і хочуть одразу придбати просторіше помешкання.

Нова модель передбачає можливість перевищення нормативних параметрів площі та вартості житла до 40%. Наприклад, якщо для певної родини нормативна площа становить 60 кв. м, нові умови дозволятимуть розглядати нерухомість площею до 84 кв. м. Якщо ж нормативна вартість об'єкта становить 2 млн грн, допустима ціна за умови перевищення на 40% може сягати 2,8 млн грн.

Однак ці приклади не означають, що держава профінансує всю додаткову площу або повну вартість дорожчого житла. За новими правилами різницю понад установлені нормативи покупці повинні покрити власними коштами.

Яке житло можна буде купити за новими умовами

Розширення допустимої площі стосуватиметься не всієї нерухомості. Уряд передбачив обмеження щодо віку будинків, у яких молоді родини зможуть купувати просторіше житло. Зокрема, йдеться про новобудови та об'єкти, введені в експлуатацію не більш ніж три роки тому.

Таким чином, придбати квартиру або будинок із перевищенням нормативної площі на 40% можна буде лише за умови відповідності нерухомості цим вимогам. Наприклад, якщо родина хоче купити квартиру у відносно новому житловому комплексі, який ввели в експлуатацію два роки тому, вона потенційно зможе скористатися розширеними нормативами.

Натомість для квартири в будинку, зведеному кілька десятиліть тому, така можливість за оголошеними умовами не передбачена. Водночас це не означає повної заборони купувати старіше житло за програмою єОселя. Ідеться саме про спеціальне послаблення щодо перевищення площі та вартості для молодих родин.

Можливість придбати дорожче житло безпосередньо впливатиме на суму власних коштів, які сім'я повинна підготувати перед оформленням кредиту. Адже якщо вартість квартири перевищує норматив, різницю необхідно покрити самостійно.

Наприклад, родина обирає житло за 2,8 млн грн, хоча нормативна вартість для відповідного розрахунку становить 2 млн грн. У такому випадку додаткові 800 тис. грн не покриватимуться пільговим кредитуванням у межах оголошеного правила. Крім того, покупцеві необхідно враховувати стандартний початковий внесок, банківські та супутні витрати на оформлення нерухомості.

Тому дозвіл купувати житло на 40% дорожче не означає, що родина автоматично отримає на 40% більшу суму іпотечного кредиту. Навпаки, для придбання просторішої квартири може знадобитися значно більший обсяг власних заощаджень.

Перевірки позичальників стануть суворішими

Паралельно з розширенням можливостей для молодих родин уряд оголосив про вдосконалення перевірки майнового стану учасників програми. Мета таких змін – запобігти зловживанням і забезпечити надання державної підтримки тим громадянам, які справді відповідають вимогам єОселі.

Зокрема, під час оформлення державної іпотеки важливе значення мають наявність іншої нерухомості, фінансовий стан позичальника та відповідність умовам участі в програмі. Посилення контролю має допомогти уникати ситуацій, коли пільговим кредитуванням користуються особи, які не мають на це права.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, кожен власник будинку в Україні зобов'язаний мати його технічний паспорт – без нього проводити будь-які юридичні дії з житлом буде неможливо. Річ у тім, що саме цей документ фіксує реальні характеристики нерухомості, а крім того, є обов'язковим для продажу будинку, введення його в експлуатацію тощо.