З 2027 року мінімальну зарплату в Україні переглянуть: які суми та чому цього замало

У проєкті держбюджету України на 2027 рік мінімальну зарплату пропонують встановити на рівні 9 546 грн на місяць. Це на 2 570,21 грн менше за фактичний прожитковий мінімум для працездатної особи з урахуванням обов’язкових платежів, який становить 12 116,21 грн.

Мінімальну зарплату встановлюють у місячному й погодинному розмірах, тому для розрахунку має значення, як оплачують роботу. Як перегляд мінімальної зарплати позначиться на виплатах працівникам, пише OBOZ.UA.

Які суми закладено в проєкті бюджету

У проєкті держбюджету-2027 (№ 16000) передбачено мінімальну зарплату 9 546 грн на місяць. Погодинна мінімальна заробітна плата становить 57,50 грн на годину.

У 2026 році мінімальна зарплата становила 8 647 грн на місяць. Заплановане підвищення порівняно з цією сумою становить 899 грн, або 10,4%

Водночас сума за місяць менше за фактичний прожитковий мінімум, тому ті, хто отримують "мінімалку", залишаться за межею бідності. Цей показник визначили за цінами вересня 2026 року: він відображає вартість базових потреб, і для працездатних осіб з урахуванням обов’язкових платежів становить 12 116,21 грн.

Законодавчий мінімум застосовують до нарахованої зарплати. Сума, яку працівник отримує на руки, буде меншою після утримання податків і зборів:

718,28 грн ПДФО (18%);

477,3 грн військового збору (5%).

Вона становитиме 7 350,42 грн.

Підвищення мінімальної зарплати не означає, що всі працівники отримають однакову надбавку. Якщо працівникові вже нараховують більше за новий мінімум, сам перегляд нижньої межі не зобов’язує роботодавця підвищувати йому зарплату.

Посадовий оклад – лише одна зі складових зарплати. Щоб визначити, чи потрібна доплата до мінімуму, роботодавець бере до розрахунку оклад та інші виплати, які за законом зараховують до мінімальної зарплати. Доплати за роботу вночі й у надурочний час до цієї суми не включають.

За неповного робочого часу мінімальну гарантію розраховують пропорційно до виконаної норми. Наприклад, якщо працівник відпрацював половину місячної норми, його нарахування порівнюють із половиною місячної мінімальної зарплати.

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