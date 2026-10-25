Їздять на навчання до Італії та місяцями перебувають за кордоном: які відрядження оформлюють українські чиновники

Хто та коли їздить за кордон.

Українські чиновники не можуть виїжджати під час воєнного стану за кордон на відпочинок. Чи не єдиний спосіб провідати родину в ЄС або провести тиждень на Кіпрі – виїхати у службове відрядження.

OBOZ.UA розпочинає серію публікацій, у якій розкаже про те, у які відрядження виїжджали українські можновладці і хто провів за кордоном найбільше часу. У першому тексті читайте про те, хто з можновладців найбільше любить навчатися і яке відомство намагається приховати поїздки за кордон.

Куди виїжджали українські чиновники: хто провів за кордоном майже два місяці

Голова Рахункової палати Ольга Піщанська влітку в закордонні відрядження не їздила. Проте у чиновниці був насичений травень. З 19 до 22 травня вона перебувала в Брюсселі на щорічній зустрічі Міжнародної ради аудиторів НАТО, а з 23 до 27 травня була в Римі на засіданні керівної ради EUROSAI.

Таким чином, поїздка Піщанської за кордон затягнулася з 19 до 27 травня. Наступного разу Піщанська поїхала за кордон уже 8 вересня та всього на три дні. У Румунії посадовиця відвідала конференцію про прозорість та підзвітність оборонних видатків. Загалом на відрядження Піщанської з бюджету витратили 174,7 тис. грн.

До речі, членкиня Рахункової палати Єлизавета Пушко-Цибуляк також з 22 до 27 травня була в Римі на засіданні Керівної ради EUROSAI. Ця поїздка обійшлася в 92,8 тис. грн. Що цікаво, на офіційному сайті Рахункової палати зазначено, що засідання Керівної ради проходило 25 та 26 травня. Ще кілька днів могла зайняти дорога.

Інформація про поїздку на са... Розгорнути

EUROSAI (Європейська організація вищих органів фінансового контролю або аудиту) – це європейська міжурядова організація, яка об'єднує вищі органи державного аудиту/фінансового контролю європейських країн та є однією з семи регіональних організацій INTOSAI (Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю).

НАЗК у відповідь на запит OBOZ.UA надало копії наказів про відрядження голови Віктора Павлущика. Нам надали дані станом на 30 вересня. На той момент у році минуло 196 робочих днів. При цьому майже два місяці Павлущик провів у закордонних відрядженнях.

Приблизно кожен третій свій робочий день голова НАЗК – за кордоном. Найдовше його відрядження цьогоріч тривало 9 днів. 21 березня він виїхав з Києва до Варшави, з 22 до 26 березня перебував у Парижі, з 26 до 28 березня відбувся трансфер до Варшави, а потім – знову до Києва. У Парижі голова НАЗК представляв Україну в Групі держав Ради Європи проти корупції (GRECO).

Наказ про закордонне відрядження

Куди поїхав голова НАЗК

Загалом голова НАЗК у січні був у Франції та Австрії, у лютому – в США, у березні – у Франції та Литві, у квітні – у Литві, Польщі та Бельгії, у травні – в Австрії, у червні – у Польщі й Люксембурзі, у вересні – у Литві та Португалії. Загалом, як підрахував OBOZ.UA, Павлущик перебував у закордонних відрядженнях близько 60 днів станом на кінець вересня. Усі накази про відрядження він підписував власноруч, також за собою він залишав "контроль за виконанням наказу".

Серед керівництва Нацполіції найчастіше в закордонні відрядження їздить директор Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Зураб Адеішвілі. Такі поїздки – частина його посадових обов'язків. Адеішвілі – близький соратник Міхеїла Саакашвілі, колишній міністр юстиції Грузії.

Цього року Адеішвілі встиг з'їздити в Нідерланди, Іспанію, Францію, Бельгію, США. Начальник Департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Руслан Горяченко мав всього два відрядження за рік. З 19 до 25 квітня він був у відрядженні на Кіпрі (Лімасол). Мета поїздки – участь у Конгресі Європейської конфедерації поліції (EuroCOP).

Голова Державної служби України з питань праці Ігор Дегнера цього року тиждень навчався OSINTу. У нього було сім днів відрядження (з урахуванням дороги) у Словацьку Республіку. Чиновник проходив навчання на тренінгу "Основи збору, аналізу та використання інформації з відкритих джерел (OSINT FOUNDATIONS)".

Дегнера скористався можливістю навчатися за кордоном також влітку. З 19 по 28 червня він пройшов навчальну програму "Інспекція праці нового покоління: цифрові трансформації задля дотримання трудових стандартів" в Італії (м. Турин). З десятків посадовців, накази про відрядження яких вивчив OBOZ.UA, Дегнера – найбільш відкритий до навчання.

Верховна Рада відмовилася розкривати інформацію про відрядження: OBOZ.UA подав позов до суду

Абсолютна більшість органів державної влади у відповідь на запити надали перелік наказів про відрядження як керівництва, так і інших співробітників. Натомість Апарат Верховної Ради відмовився надавати таку інформацію.

Спочатку чиновники зазначили, що не мають зібраної підготовленої інформації, а закон прописано так, що вони зобов’язані у відповідь на запит надавати лише ті дані, які вже підготовлено. Тоді OBOZ.UA направив прохання надати накази про відрядження. Такі накази надали в інших органах влади, однак в Апараті Верховної Ради відмовилися розкривати інформацію. Цьогоразу у відомстві зазначили, що під час дії воєнного стану інформація про минулі відрядження нардепів – службова та не підлягає розголошенню.

"У зв'язку із дією в Україні воєнного стану відомості щодо службових відряджень народних депутатів України віднесені до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Верховній Раді України, органах Верховної Ради України та Апараті Верховної Ради України", – йдеться у відповіді відомства на запит OBOZ.UA.

При тому за законом органи влади не мають права додатково обмежувати доступ до інформації крім випадків, які прописано законом. Інакше будь-яку публічну інформацію можна визначити службовою внутрішніми документами та приховати від громадськості. Такий підхід не відповідає принципам відкритості.

Відповідь ВРУ

Тож ми направили позов до Київського окружного адмінсуду з вимогою зобов’язати чиновників ВРУ розкрити дані. Зазначимо, під час повномасштабної війни низка чиновників, а також народні депутати, мають можливість виїхати за кордон виключно з метою відрядження. Часто цією можливістю зловживають. Поїздку за кордон начебто з робочою метою насправді здійснюють задля відпочинку, витрачаючи на це не лише публічний час, а й кошти платників податків.

Незабаром ми розкажемо про те, хто з чиновників найчастіше їздить у відрядження на Кіпр та в Грецію. Далі буде…

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