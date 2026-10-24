ЄС готує нові правила для українських біженців після 2028 року: чи змусять повернутись додому

Механізм тимчасового захисту для понад 4,4 млн українських біженців у Європейському Союзі діятиме до 4 березня 2028 року. Оскільки цей інструмент із самого початку створювався як тимчасовий захід реагування на масове переміщення людей, у ЄС уже зараз розробляють концепцію поступового переходу українців на сталі міграційні статуси.

Відповідний документ під назвою "Від тимчасового захисту до сталих рішень для переміщених українців у ЄС – роль міст і регіонів" ухвалив Європейський комітет регіонів під час своїй 173-ї пленарної сесії. Головна мета ініціативи – уникнути правової невизначеності та завчасно створити прозорі умови для подальшого перебування українців у Європі або їхнього добровільного повернення додому. Про це йдеться в публікації OBOZ.UA.

Чому постало питання зміни статусу?

Тимчасовий захист, запроваджений у березні 2022 року, надав українцям спрощений доступ до ринку праці, освіти, медичних послуг та соціальної підтримки без проходження стандартних процедур надання притулку. За даними Євростату, станом на 31 серпня 2026 року цим механізмом у країнах ЄС користувалися приблизно 4,43 млн осіб (найбільше – у Німеччині, Польщі та Чехії).

За кілька років життя за кордоном чимало українців працевлаштувалися, вивчили місцеві мови, заснували бізнес, орендують житло та віддають дітей до місцевих шкіл. Як наголосила доповідачка Комітету, голова парламенту Бремена Антьє Гротеєр, тимчасовий захист був необхідним рішенням в умовах надзвичайної ситуації, проте він не може безкінечно замінювати звичайні міграційні процедури.

Які дозволи на проживання пропонують надавати після 2028 року?

Європейський комітет регіонів вважає, що замість розробки єдиного нового статусу державам-членам ЄС варто адаптувати наявні міграційні механізми. Серед основних варіантів легалізації після березня 2028 року називають:

Дозвіл через працевлаштування: для осіб, які відповідають національним вимогам щодо офіційної роботи, рівня доходу та кваліфікації.

Студентський дозвіл: для молоді, яка навчається у закладах освіти Євросоюзу та підтверджує свій статус здобувача освіти.

Дозвіл на підставі бізнесу: для українців, які зареєстрували підприємницьку діяльність та відповідають економічним критеріям країни перебування.

Возз'єднання сім'ї: за наявності відповідних сімейних зв'язків з особами, які вже мають право на проживання.

Окремі країни також мають власні спеціальні посвідки – наприклад, для висококваліфікованих фахівців, науковців чи дослідників.

Зазначається, що перехід не буде автоматичним: заявникам доведеться підтверджувати відповідність вимогам національного законодавства конкретної країни (наявність роботи, доходу, житла чи навчання).

Чи доведеться українцям повертатися додому?

Офіційних рішень про масове чи примусове повернення українців після 4 березня 2028 року немає. Завершення терміну дії тимчасового захисту не є автоматичним наказом залишити територію ЄС.

Водночас після цієї дати перебування за кордоном вимагатиме наявності іншої законної підстави. Європейський комітет регіонів закликає розробити перехідні правила так, щоб уникнути ситуації, коли тимчасовий захист уже вичерпався, а рішення щодо нового міграційного статусу ще не ухвалено.

Паралельно ЄС наголошує на необхідності підтримки механізмів добровільного та безпечного повернення в Україну, коли для цього настануть відповідні безпекові умови.

Важливо: Наразі ухвалений документ Європейського комітету регіонів має рекомендаційний характер. Остаточні міграційні правила, перехідні процедури та вимоги до документів затверджуватимуть інституції ЄС та уряди окремих країн на рівні національного законодавства.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, за останні 10 років кількість угод про купівлю житла іноземними громадянами в Польщі зросла майже вп’ятеро, у 2025 році цей показник сягнув позначки у 17,7 тис. Більше половини всіх угод уклали громадяни України – вони придбали приблизно 9,3 тис. квартир.