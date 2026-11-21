Які долари можуть не прийняти в обмінниках та банках: що варто знати

В Україні банки й ліцензовані обмінники зобов’язані приймати долари старих зразків, зокрема 100-доларові купюри серії 1996 року. Правило діє для банкнот будь-якого номіналу, якщо вони залишаються законним платіжним засобом у США, їхню справжність підтвердили на касі та вони не мають значних пошкоджень. Сильно пошкоджені долари можна здати на інкасо – окрему послугу, за яку стягують комісію.

Про це йдеться в матеріалі OBOZ.UA. Пункти 32 і 33 положення НБУ №1 забороняють банкам та обмінникам обмежувати обмін за роком випуску або номіналом. Тож вимога приймати лише нові 100-доларові банкноти із синьою захисною стрічкою суперечить правилам НБУ. Стягувати додаткову комісію лише через старий дизайн купюри також заборонено.

Потертість, невеликий штамп, напис, прокол чи дрібна пляма самі по собі не дають підстав для відмови. Якщо обладнання підтвердило справжність купюри, а її стан не має ознак значного зношення чи пошкодження, її мають прийняти у звичайному порядку.

За які купюри можуть відмовити у звичайному обміні

На інкасо приймають банкноти, які мають хоча б одну з передбачених НБУ ознак значного пошкодження. Серед них – такі випадки.

Купюру розірвали або розрізали на частини.

Пошкоджено захисні елементи або стерто портрет чи позначення номіналу.

Папір або зображення змінили первісний колір.

Плями займають понад половину площі купюри або банкнота має загальне забруднення.

Купюра обгоріла, зотліла чи сильно постраждала від тривалої дії вологи або хімікатів.

На банкноті є явний друкарський дефект.

Інкасо доступне в банках та обмінних пунктах, які надають таку послугу. Комісію та строк виплати визначає установа. Відшкодування можуть виплатити під час приймання купюри або після того, як його надасть іноземний банк-кореспондент. Тарифи мають бути доступні клієнтам для ознайомлення.

Куди скаржитися, якщо старі долари не прийняли

Якщо касир відмовив через рік випуску або номінал купюри, НБУ радить спершу звернутися до керівництва банку чи компанії, якій належить обмінник. Якщо установа не відреагує, можна подати звернення до Нацбанку або зателефонувати до його контакт-центру за номером 0 800 505 240.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас станом на 1 жовтня загальна сума вкладів фізичних осіб (зокрема фізичних осіб-підприємців, ФОПів) в українських банках становила 1,779 трлн грн. Це на 19,4 млрд грн більше, ніж було у вересні. Лідером серед валют є гривня – сума вкладів у ній оцінюється в 1,172 трлн грн.