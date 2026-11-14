Як змінився розмір пенсій в Україні в доларах за 20 років: озвучено цифри

За останні 20 років середня пенсія в Україні зросла більш ніж у 15 разів – із 478 грн у 2006 році до 7288 грн у 2026-му. Однак якщо перерахувати виплати в долари, зростання виявиться значно скромнішим. За два десятиліття середня пенсія збільшилася лише з 95 до 161 долара на місяць, тобто приблизно на 70%.

Як свідчать розрахунки OBOZ.UA на підставі історичних статистичних даних та інформації Пенсійного фонду, у 2006 році середня пенсія наприкінці року становила 478,40 грн. За тодішнім офіційним курсом долара (5,05 грн/$) це дорівнювало приблизно 94,7 долара.

Станом на 1 жовтня 2026 року, за даними Пенсійного фонду, середня пенсія становила вже 7287,81 грн. Якщо перерахувати цю суму за офіційним курсом НБУ на 13 листопада (45,3849 грн/$), отримаємо приблизно 160,6 долара.

Отже, за 20 років середня пенсія:

у гривнях зросла в 15,2 раза;

у доларах збільшилася приблизно в 1,7 раза;

у доларовому еквіваленті стала більшою лише на 65,9 долара на місяць.

При цьому варто враховувати, що й сам долар за останні два десятиліття втратив частину своєї купівельної спроможності через інфляцію у США. Тому номінальне зростання пенсій у доларах не означає, що українські пенсіонери стали на 70% заможнішими.

Крім того, за цей період суттєво змінилися ціни на продукти харчування, комунальні послуги, ліки та інші товари. Саме тому порівняння пенсій у доларовому еквіваленті не дає повної картини того, як змінився рівень життя літніх українців.

Водночас середня пенсія не відображає виплати кожного пенсіонера. Частина українців отримує значно менше за середній показник, тоді як високі спеціальні пенсії впливають на загальну статистику.

Нагадаємо, що наступна масштабна індексація пенсій в Україні запланована на березень 2027 року. За попередніми розрахунками OBOZ.UA, її коефіцієнт може становити близько 16,5%. Однак це не означає, що виплати кожного пенсіонера зростуть саме на такий відсоток. Остаточний розмір індексації стане відомий після оприлюднення статистичних даних за 2026 рік та відповідного рішення уряду.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні з 1 січня 2027 року планують підвищити мінімальну пенсію з 2595 до 2878 грн, а максимальну – з 25 950 до 28 780 грн. Крім того, частині пенсіонерів збільшать доплати за понаднормовий страховий стаж. Перерахунок пов'язаний зі зростанням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.